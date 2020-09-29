Miyomlar nedeniyle oluşan 6 önemli sağlık sorunu

Kapalı ameliyat ile kalıcı ve kesin tedavi mümkün Miyomektomi, miyomun rahim duvarından çıkarılması işlemidir. Çocuk sahibi olmak isteyen hastalarda, rahmin korunmasını sağlayan bir yaklaşımdır. Halk arasında kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopik ya da açık cerrahi ile yapılabilir. Miyom ameliyatları günümüzde artık kapalı olarak yapılabilmektedir. Hastanın karın bölgesine özel aletler ile girilerek açılan birkaç delikten yapılan ameliyatlar, açık cerrahiye göre hastaya önemli ayrıcalıklar sağlar.



Laparoskopik miyomektomi hastaya konfor sağlıyor;

• Hastanede yatış süresini kısalır.

• Kanama, enfeksiyon ve fıtık riskini azaltır.

• Ortaya çıkacak karın içi yapışıklık riskini en aza indirir.

• Daha az ağrı görülür.

• Kısa sürede iyileşme sağlar.