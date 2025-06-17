Mide bulantısı, kusma, ishal! Yazın bu hastalıklara dikkat edin

Gıda ve Su Kaynaklı Zehirlenmeler
Uzm. Dr. Aslı Azakoğlu Karaca, gıda ve su zehirlenmelerine de dikkat çekerek şu uyarlarda bulundu.
“Yaz aylarında hava sıcaklığının yüksek olması, dışarıda satılan gıdalar başta olmak üzere birçok besinde bozulmaya yol açıyor. Özellikle süt ürünleri, beyaz et, salatalar… vb. gıda zehirlenmelerinden korunmak adına içeriği ve üretim zamanı bilinmeyen yiyecekler kesinlikle tüketilmemelidir.
Mutlaka taze olduğunu bildiğimiz, buzdolabında ya da derin dondurucuda kendi sakladığımız ürünleri tüketmeyi tercih etmek, fast food zincirlerinden uzak durmak; karın ağrısı, kusma ve ishale giden besin zehirlenme olasılığını büyük oranda azaltacaktır.