Mide bulantısı, kusma, ishal! Yazın bu hastalıklara dikkat edin

Kilolu bireylerde koltuk altı, kasık bölgesi ve göğüs altları başta olmak üzere ayaklarda da mantar enfeksiyonları görülme sıklığı ısı ve nem yüzünden artış gösteriyor.

Bebeklerde ve çocuklarda ise halk arasında isilik olarak bilinen miliaria; ter kanallarının tıkanması sonucunda ortaya çıkan, cilt üzerinde yaygın bir şekilde görülen, kırmızı ya da pembe renkte oluşan kızarıklık ve kabartılardır. Ürtiker ve alerji ile çok karışır ciddi kaşıntıya, huzursuzluğa sebebiyet verir. Genelde vücudun göğüs, karın, boyun, kol ve bacaklar gibi kıvrımlı bölgelerinde görülür.