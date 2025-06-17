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Mide bulantısı, kusma, ishal! Yazın bu hastalıklara dikkat edin

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#Yaz Hastalıkları#Gıda Zehirlenmesi#Yaz Enfeksiyonları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 15:13

Yaz mevsiminin sıcak havaları etkisini göstermeye başlarken, hava koşulları yalnızca konforumuzu değil, sağlığımızı da ciddi şekilde etkiliyor. Özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, çocuklar ve açık alanda çalışanlar için risk her zamankinden daha yüksek. Yazın sıcaktan keyfimiz kaçmaması için sık görülen hastalıklara karşı dikkatli olmak gerekiyor.