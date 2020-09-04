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Hürriyet
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Haber Giriş: 04 Eylül 2020 - 15:50 | 

‘Meyvelerin kralı’ olarak anılıyor… Faydalarını biliyor musunuz?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel, rambuta meyvesinin saymakla bitmeyen faydalarını ve nasıl yenilmesi gerektiğini anlatıyor.

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Uzakdoğu ülkelerinde oldukça sık görülen rambutan meyvesi faydalarıyla sofralarda daha fazla yer almayı hak ediyor.

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Görüntüsüyle dikkat çeken rambutan meyvesi dış kabuğunda yer alan saçaklar sebebiyle farklı görünümlü bir canlıyı andırıyor.

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Uzakdoğu’da ‘Meyvelerin kralı’ olarak kabul edilen bu meyve, ülkemizde yeni yeni tanınmaya başlansa da tadıyla farklılık arayanlara tatlı-ekşi mayhoş bir seçenek sunuyor. Üstelik tadı ve görüntüsüyle olduğu kadar mucizevi faydalarıyla da krallık unvanının hakkını veriyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel, bu farklı meyvenin saymakla bitmeyen faydalarını ve nasıl yenilmesi gerektiğini anlatıyor.

4Meyvelerin kralı rambutanın faydaları
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Meyvelerin kralı rambutanın faydaları

Gerçek bir antioksidan kaynağı olan rambutan, serbest radikallerle savaşarak hastalıklara karşı vücudu koruyor. Güçlü antioksidanlar sayesinde kanserden, kalp hastalıklarına kadar birçok hastalığa karşı vücudu dirençli kılıyor. Bunların yanı sıra...

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* Yapılan araştırmalar rambutanın anti-diyabetik bir besin olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla diyabet hastaları tercih edebilir.

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* Lif yönünden zengin olması hem kilo vermeye yardımcı olur hem de sindirim sistemini düzenler.

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* Düşük enerji içeriği sebebiyle diyetlerde güvenle tüketilebilir.

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* İçeriğinde yer alan bol miktarda A,C,K vitaminleri sayesinde kemik gelişimi için önemli bir meyvedir.

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* Demir yönünden de zengin olan rambutan meyvesi anemi hastalarına destek olabilir.

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* Yüksek miktarda C vitamini içeren rambutan meyvesi, sperm sayısını ve kalitesini arttırır.

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* Vücuttaki hücre hasarlarını tedavi etmede önemli bir yardımcıdır.

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* Vücuttaki kan dolaşımını düzenler.

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* Cilt için çok iyi bir besin olan rambutan meyvesi, deride oluşan hastalıklara iyi geldiği gibi cilde doğal bir parlaklık kazandırır.

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* Lif sayesinde kabızlık çeken kişiler için tercih edilebilir.

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* 1 adedi yaklaşık 17 kkal olan rambutan meyvesini 2-3 adedini ara öğünde tercih edebilirsiniz.

16Rambutan meyvesi nasıl tüketilir
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Rambutan meyvesi nasıl tüketilir?

Tropikal bir meyve olan rambutan ülkemizde sık sık tüketilmese de son zamanlarda birçok alanda kullanılmaya başlandı. Dışı tüylü, içi yumuşak görünse de nispeten sert bir yapıda olan dokusuyla rambutan meyvesinin çekirdeklerinin yenmesi önerilmez.

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Tat olarak üzüme benzemesiyle damak tadımızla uyumlu olan rambutan meyvesi çekirdeklerinden ayrılarak yenebileceği gibi keklerden tatlılara, kokteyllerden salatalara kadar birçok tarifte kullanılabilir.

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