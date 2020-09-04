‘Meyvelerin kralı’ olarak anılıyor… Faydalarını biliyor musunuz?

Uzakdoğu’da ‘Meyvelerin kralı’ olarak kabul edilen bu meyve, ülkemizde yeni yeni tanınmaya başlansa da tadıyla farklılık arayanlara tatlı-ekşi mayhoş bir seçenek sunuyor. Üstelik tadı ve görüntüsüyle olduğu kadar mucizevi faydalarıyla da krallık unvanının hakkını veriyor.



Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel, bu farklı meyvenin saymakla bitmeyen faydalarını ve nasıl yenilmesi gerektiğini anlatıyor.