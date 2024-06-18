Meyve ve sebzelerin üzerindeki tehlike: Tarımsal ilaç kalıntısı... Yıkamak da yetmiyor | Nasıl kurtulacağız?

Meyve ve sebzeleri sabun, deterjan veya başka kimyasallar kullanarak yıkamak

Özellikle pandemi ile birlikte meyve ve sebzeleri sabunla, deterjanla hatta çamaşır suyu ile yıkayanları bile duymaya başladık. Buna gerek olmamasının ötesinde, bu onların kimyasallarla kirlenmesine neden olacaktır.

Dolayısıyla bizim de tüketimi zararlı kimyasalları almamızla sonuçlanacağı için sağlık riski yaratır.