Meyve ve sebzelerin üzerindeki tehlike: Tarımsal ilaç kalıntısı... Yıkamak da yetmiyor | Nasıl kurtulacağız?

Sirkeli suda yıkanan gıdalardaki mikroorganizmalar ölebilir ama içindeki kimyasallar, ilaç kalıntıları, pestisitler sirkedeki asitle daha aktif hale gelir.
Bu nedenle öncelikle karbonatlı suda yıkayıp kimyasalları temizledikten sonra, sirkeli suda bekletip mikropları yok ediyoruz.
• Sebze ve meyveyi soyma: Birçok meyvenin vitamini kabuğunda olmasına rağmen sebze ve meyvenin kabuğunun soyulması pestisit kalıntılarını önemli ölçüde azalttığı kanıtlandı.
• Haşlama: Bir çalışmada sebze ve meyve kaynatıldıktan sonra soğuk suya bırakıldığında şeftali hariç deneydeki tüm sebze ve meyvelerin pestisit kalıntıları %50’den fazla azaldı (12).
• Kaynatma: Bir çalışmada kaynayan çileklerde pestisit kalıntıları %42,8-92,9 oranında azaldığı saptandı.
• Ürünü ozonlu su ile durulama: Ozonlu suyun gıdalardan pestisit kalıntılarını gidermede özellikle etkili olduğu bulunmuştur.
• Alkali iyonize su: pH 9-9,5 civarında iyonize suda bekletilen sebze ve meyvelerdeki kalıntıların nötral pH’daki suya göre kirleticileri daha iyi temizler, gıdaların saklanma süresini artırır, kloru temizler.