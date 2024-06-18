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Meyve ve sebzelerin üzerindeki tehlike: Tarımsal ilaç kalıntısı... Yıkamak da yetmiyor | Nasıl kurtulacağız?

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#Meyve Yıkama#Sebze Yıkama#Tarım İlacı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 08:21

Meyve ve sebzelerin üzerindeki tarımsal ilaç kalıntıları sağlığımızı tehdit ediyor. Karbonatlı, limonlu, sirkeli su, bu maddenin temizlenmesi için yeterli mi? Peki hangi meyve ve sebzeler daha riskli, hangileri güvenli? İç hastalıkları uzmanı Aytaç Karadağ ve Gıda Mühendisi Ebru Akdağ ile konuştuk.