Mevsim geçişlerine dikkat! Zayıflayan bağışıklığı güçlendirmek için...

Sonbahar aylarında mevsimsel grip ve influenza vakalarının çok sık görülmeye başladığını işaret eden Yıldırım, “Özellikle gece ve gündüz sıcaklık farklarının oluşmasıyla bağışıklık sistemindeki yavaşlık daha bariz bir hale gelerek enfeksiyon hastalıkları artıyor. Mevsim değişikliğinin bağışıklık sistemi üzerine etkisinin olumsuz sonuçları olarak astım, bronşit ve sinüzit gibi alerjik hastalıklar ile gastrit ve reflü gibi mide-bağırsak sistemi hastalıkları da sonbaharda artış gösteriyor. Yine bu dönemde psikiyatrik hastalıkların arttığını ve kronik psikiyatrik hastalıkların da alevlendiğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.