Mevsim geçişlerinde cilt bakımı nasıl olmalı?

Kış Yıl başladığında, kış tüm hızıyla devam eder. Dışarıda soğuk hava normaldir ama iç mekanda ısıtılmış hava zararlı olabilir. Hem içerde hem de dışarıda kuruyan hava, cildimizin de kuruduğu anlamına gelir. Üstelik yılın bu zamanında cildin metabolizması doğal olarak yavaşlar. Bu, daha yavaş hücre yenilenmesine dönüşür ve bu genellikle daha mat cilde yol açar. Kuruyan cilde zengin, yumuşatıcı bazlı bir nemlendirici ile müdahale ederken, aynı zamanda hücre yenilenmesine hızlı bir başlangıç ​​sağlamak için nazik bir peeling deneyin.