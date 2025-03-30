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Mevsim değişti, herkes hasta... Nasıl iyileşeceğiz? Uzmanı anlattı

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#Sağlık#Yaşam#Mevsim Hastalıkları
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 12:42

Mevsim geçişlerinde yaşanan sıcaklık değişimlerinin sebep olduğu hastalıklara karşı alınabilecek önlemleri uzmanı anlattı...