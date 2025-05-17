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Metal dolgu ve implantı olanlar ondan uzak dursun

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#Sağlık#Amalgam Dolgu#Metal Dolgu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2025 08:04

Evde kullanılan mikro akımlı yüz bakım cihazları son yılların güzellik ve estetik trendleri arasına girdi. Ancak düşük voltajlı elektrik akımlarıyla işlem yapan bu cihazlar ağız içinde metal dolgusu, implantı veya ortodontik teli bulunanlar için tehlikeli olabiliyor. Diş Hekimi Gülcan Usal mikro akım ile ağız içindeki metallerin etkileşiminin yol açabileceği olası yan etkileri ve bu konuda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.