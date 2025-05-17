Metal dolgu ve implantı olanlar ondan uzak dursun

Ağız içi hücrelere zarar verebilir
Mikro akımlı cihazların ürettiği elektrik, ağızdaki metaller arasında halihazırda mevcut olan düşük akımları artırabilir. Diş hekimleri, amalgam, altın, titanyum gibi farklı metalleri içeren protez ve dolguları olan hastalarda, oral galvanizmanın bazen baş ağrısı, baş dönmesi, kronik ağız yanması gibi yaygın olmayan şikâyetlere bile yol açabildiğini kaydediyor.
Sürekli galvanik uyarı altındaki metal yüzeylerde korozyon hızlanabilir, bu da metal alaşımdan element iyonlarının çözünerek tükürüğe karışması anlamına gelir.