Metal dolgu ve implantı olanlar ondan uzak dursun

• Acıya rağmen devam edilmemeli: Uygulama sırasında hafif bir metalik tat hissi normal kabul edilir ve genellikle endişe verici değildir. Ancak tat çok rahatsız edici hale gelir veya işlem sonrasında da devam ederse, bu durumu diş hekiminizle paylaşın.

Bu, ağızda belirgin bir galvanik akım olduğuna işaret edebilir. Aynı şekilde, işlem esnasında ısınma, yanma hissi veya ağrı meydana gelirse cihazı kapatıp bir süre ara verin. Rahatsızlık devam ederse cihaz kullanımını sonlandırmak gerekebilir. Hiçbir zaman acıya rağmen devam etmeyin vücudunuzun sinyallerine kulak verin.