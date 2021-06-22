Metabolizmayı hızlandıran iştah kesen ve yağ yakıcı çaylar
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte pek çoğumuz kışın aldığı fazla kiloları verme çabasına içine girmiş durumda. Ancak bunu en etkili ve en doğru şekilde başarmak o kadar da kolay değil. Öncelikle mutlaka bir diyetisyenle iş birliği içinde olmanızı tavsiye ederiz. Ancak bunun yanında yağ yakıcı ve metabolizmayı hızlandıran bazı iştah kesici çaylar bulunuyor. Bu doğal çayları da aynı şekilde bir uzmana danışarak kullanmanızı öneriyor ve en etkili iştah kesici ve yağ yakıcı çayları paylaşıyoruz.
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1
Elbette kilo vermek her zaman almak kadar kolay olmuyor. Hele ki yaşam kalitenizi ve rutin alışkanlıklarınızı engelleyecek duruma geldiyse, metabolizmayı hızlandıran, yağ yakıcı ve iştah kesen bazı doğal yöntemlere ihtiyaç duyabilirsiniz. İşte, en etkili iştah kesici çaylar neymiş gelin birlikte göz atalım. Siz yine de mutlaka kullanmadan önce herhangi bir alerjik reaksiyon ve yan etki göstermemesi için uzmanınıza danışmayı ihmal etmeyin diyor ve haberimize geçiyoruz.
2
Yeşil çay
Güçlü antioksidan etkisi ile bedenimizi zehirli maddelerden temizlemesinin yanı sıra metabolizmayı hızlandırıyor. Karın bölgesindeki yağları eritiyor. Günde 1-2 fincan yeşil çay tüketerek metabolizmanızı enerjik hale getirebilir, aynı zamanda bedeninize dost antioksidanları da alabilirsiniz. Kabuk veya toz tarçınla tatlandırıldığında tatlı isteğini azaltır ve tok tutar.
3
Maydanoz çayı
Maydanoz çayı ile zayıflamak diyet yapanların çok yakından tanıdığı bir kilo verme kürü. Maydanoz çayının düzenli olarak tüketilmesi şişkinliği azaltır ve hazımsızlığa iyi gelmektedir. Bunun dışında zayıflatıcı etkilerinin yanı sıra idrar sökücü ve sindirim sistemini düzenleyici etkileri de görülmektedir.
4
Beyaz çay
Beyaz çayın diğer çaylara göre daha yüksek antioksidan etkisiyle birlikte, cildin sıkılaşmasını sağlayan tazeleyici etkisi deneysel olarak ortaya konulmuştur. Literatürlerde, bu etkilere bağlı olarak romatoit artrit ve diğer yangılı hastalıklarda şikayetlerin hafifletilmesinde yardımcı olabileceği ileri sürülmektedir. Ayrıca Beyaz çayın yağ yakıcı ve vücuttaki yağ oranını dengelemeye yardımcı etkiye sahip olduğu ve dolayısıyla obezite ve obezite ile ilişkili sorunların tedavisinde yararlı olabileceği belirtiliyor.
5
Mate çayı
Mate yaprağı bitkisi zayıflatıcı bitkiler içerisinde en etkili olanlardan bir tanesidir. Vücuttan fazla suyun atılmasına yardımcı olur ve iştah kesici etkileriyle tok tutucu özellikleri bulunur. Mate yaprağının bu özellikleri sayesinde daha az yemek tüketmenize ve tok kalmanıza yardımcı olur.
6
Tarçın çayı
İçeriğinde bol miktarda antioksidan bulunan tarçının tek başına kilo verdirme özelliği yoktur fakat kan şekerini yani şekerin, hücrelerce işlenmesini sağlayan insülin hormonunu dengeleyerek diyetinizi destekler.
7
Zencefil çayı
Çay olarak kullanıldığında zencefil, besinlerin sindirimini kolaylaştırır, metabolizmayı hızlandırır ve kilo vermeyi hızlandırmaya katkıda bulunur.