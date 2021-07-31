Metabolizma nasıl hızlandırılır? Metabolizmayı hızlandıran doğal yöntemler

Yeşilliklere yönelin: Sabah kahvaltıdan önce bir fincan yeşilçay içmek güne uyanık başlamanıza yardımcı olacaktır. Yeşil çay, kanser ve kalp hastalığı gibi hastalıklarla savaşmaya yardımcı olmanın yanı sıra, kilo vermeye yardımcı olur ve birçok sağlık açısından yarara sahiptir. Çalışmalar, yeşil çaydaki antioksidanlar olan kateşinlerin yağ yakımını arttırmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Araştırmalar ayrıca yeşil çayın, nişastaların emilmesine izin veren enzimleri inhibe ederek kan şekerlerini azaltabileceğini ve bağırsaktan yağ emilimini azaltabileceğini göstermektedir. Tipik dozaj, günde üç veya dört fincan veya günlük 300 ila 400 mg kapsül yeşil çay ekstresidir.



Sonuç olarak toplam metabolik hızınız hiçbir zaman sabit değildir. Aslında, elastik bir kavramdır ve uygun yiyecekler tüketildiğinde, hidrasyon, egzersiz ve takviyeler ile yükselebilir ve doğal olarak incelmenize yardımcı olabilir.