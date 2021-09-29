Mercanköşk nedir, hangi yemeklerde kullanılır? İşte, mercanköşkün faydaları ve zararları
Mercanköşk yaygın kullanım alanı olarak yemeklerde yer alan bir baharat türüdür. Daha çok yeşil yaprakları kullanılır ve aynı zamanda çayı solunum yolu zorluklarında şifalı bir bitkidir. Mutfakların son zamanlarda sıklıkla duyulan bu farklı baharatına gelin birlikte göz atalım. İşte, mercanköşk nedir, faydaları nelerdir, nerelerde ve hangi yemeklerde kullanılır sorularının yanıtları.
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Daha çok baharat olarak bilinen yeşil yapraklı bitki mercanköşk, çayı ve çiçeklerinden edilen yağıyla alternatif tıpta da yer alıyor. Peki mercanköşk nedir, nerelerde, hangi yemeklerde kullanılır? İşte mercanköşkün faydaları ve olası zararları…
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Mercanköşk nedir?
Güvey otu ya da kekik otu olarak da bilinen mercanköşk, vitamin ve mineraller açısından çok zengin olan bir bitkidir. Özellikle de Akdeniz bölgesine özgü kekik alttürü olan bu bitkinin çiçekleri ve yaprakları çeşitli baharatlarda ve bitkisel ilaçlarda sıkça kullanılıyor.
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Mercanköşk nerelerde, hangi yemeklerde kullanılır?
Mercanköşkünün bilimsel adı, Origanum majoranadır. Lamiaceae olarak da bilinen nane ailesine aittir. Bitki çayı olarak kullanılmasının yanı sıra et, balık yemeklerinde baharat olarak da kullanılır. Aynı zamanda mercanköşk çiçeklerinden bitkisel yağ da elde edilir.
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Mercanköşk, avokado ve salatalarda harika bir baharat olarak kullanılabilir.
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Gıdalarda, mercanköşk bir mutfak baharatıdır. Yağ ve oleoresin, yiyecek ve içeceklerde aroma bileşenleri olarak kullanılır. Üretimde, yağ sabunlarda ve kozmetiklerde koku olarak kullanılır.
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Mercanköşkün faydaları nelerdir?
Mercanköşk yapraklarından veya çiçeklerden yapılan çay, bebeklerde ve küçük çocuklarda burun akıntısı ve soğuk algınlığı, kuru ve tahriş edici öksürükler, burun ve boğaz şişkinliği ve kulak ağrısı için kullanılır.
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Bazı kadınlar menopoz semptomlarını hafifletmek, adet dönemleriyle ilgili ruh hali değişimlerini tedavi etmek, adet görmeye başlamak ve anne sütünün akışını teşvik etmek için mercanköşk çayı kullanır.
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Mercanköşk çayı ayrıca iştahsızlık, karaciğer hastalığı, safra taşı, bağırsak gazı ve mide krampları gibi çeşitli sindirim sorunları için de kullanılır.
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Mercanköşk yağı öksürük, safra kesesi şikayetleri, mide krampları ve sindirim bozuklukları, depresyon, baş dönmesi, migren, sinirsel baş ağrıları, sinir ağrısı, felç, öksürük, burun akıntısı için kullanılır.
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Mercanköşkün zararları nelerdir?
Mercanköşk, uzun süreli kullanıldığında veya taze mercanköşk olarak göze veya cilde uygulandığında güvenli olmayabilir.
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Mercanköşkün uzun süreli kullanıldığında kansere neden olabileceğine dair bazı kanıtlar var. Taze mercanköşk uygulamak göz veya cilt tahrişine neden olabilir.