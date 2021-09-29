Mercanköşk nedir, hangi yemeklerde kullanılır? İşte, mercanköşkün faydaları ve zararları

Mercanköşk nedir? Güvey otu ya da kekik otu olarak da bilinen mercanköşk, vitamin ve mineraller açısından çok zengin olan bir bitkidir. Özellikle de Akdeniz bölgesine özgü kekik alttürü olan bu bitkinin çiçekleri ve yaprakları çeşitli baharatlarda ve bitkisel ilaçlarda sıkça kullanılıyor.