Menopoz nedir, belirtileri nelerdir? Menopoz hakkında bilinmesi gereken her şey
Menopoz, her kadının belli bir yaş sonrası regl olmayı bırakmasıdır. Bir kadın arka arkaya 12 ay içinde adet görmediğinde ve artık doğal yollarla hamile kalamadığında ortaya çıkar. Peki menopoz kaç yaşında olur, belirtileri nelerdir? İşte Menopoz hakkında bilinmesi gerekenler…
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Menopoz, bir kadın arka arkaya 12 ay içinde adet görmediğinde ve artık doğal yollarla hamile kalamadığında ortaya çıkar. Genellikle 45-55 yaşları arasında başlar ancak bu yaş aralığından önce veya sonra gelişebilir.
Menopoz, sıcak basmaları ve kilo alımı gibi rahatsız edici belirtilere neden olabilir. Çoğu kadın için menopoz için tıbbi tedaviye gerek yoktur. Menopoz hakkında bilmeniz gerekenleri öğrenmek için okumaya devam edin.
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Menopoz Ne Zaman Başlar ve Ne Kadar Sürer?
Çoğu kadın, menopoz semptomları geliştirmeye son dönemlerinden yaklaşık dört yıl önce başlar. Semptomlar genellikle bir kadının son adet döneminden yaklaşık dört yıl sonrasına kadar devam eder.
Az sayıda kadın, menopoz ortaya çıkmadan on yıl öncesine kadar menopoz semptomları yaşar ve her 10 kadından biri, son adetlerini takip eden 12 yıl boyunca menopoz semptomları yaşar.
Genetik ve yumurtalık sağlığı dahil menopoza ne zaman başlayacağınızı belirlemeye yardımcı olan birçok faktör vardır. Perimenopoz, menopozdan önce ortaya çıkar. Perimenopoz, hormonlarınızın menopoza hazırlanırken değişmeye başladığı bir zamandır.
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Menopozun Belirtileri Nelerdir?
Her kadının menopoz deneyimi birbirinden farklıdır. Menopoz aniden veya daha kısa bir süre boyunca ortaya çıktığında semptomlar genellikle daha şiddetlidir.
Kanser gibi yumurtalık sağlığını etkileyen koşullar veya sigara içmek gibi belirli yaşam tarzı seçimleri semptomların şiddetini ve süresini artırmaya neden olabilir.
Kadınların çoğunda menopozla birlikte sıcak basması yaşanır.
Diğer yaygın menopoz semptomları şu şekilde sıralayabiliriz:
Uykusuzluk hastalığı (insomnia)
Vajinal kuruluk
Kilo almak
Depresyon
Kaygı, endişe
Konsantrasyon bozukluğu
Hafıza problemleri
Libodonun azalması ve cinsel isteksizlik
Kuru cilt
İdrar kaçırma ve idrar yolu enfeksiyonları
Ağrılı ve hassas göğüsler
Baş ağrısı
Kalp çarpıntısı
Kas ağrıları
Saç dökülmesi
Bu belirtiler birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir. Birçok kadın 40'lı yaşların ortalarından bir süre sonra perimenopoza başlar. Diğer kadınlar perimenopozu atlar ve aniden menopoza girer.
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Menopoz İçin Evde Tedavi Yöntemleri
Yaşam tarzı değişiklikleri ve alternatif tedaviler kullanarak küçük-orta menopoz semptomlarını doğal olarak azaltmanın birkaç yolu vardır.
Menopoz semptomlarını yönetmek için evde bazı ipuçları:
Bulunduğunuz ortamı serin tutmak
Özellikle geceleri ve sıcak veya öngörülemeyen havalarda bol, katmanlı giysilerle giyin. Bu, birden sıcak basmasını önlemeye yardımcı olabilir.
Yatak odanızı serin tutmak ve geceleri ağır battaniyelerden kaçınmak da gece terleme şansınızı azaltmaya yardımcı olabilir. Düzenli olarak gece terliyorsanız yatağınızı korumak için yatağınızın altına su geçirmez bir örtü kullanmayı düşünün.
Kızardığınızı hissediyorsanız serinlemenize yardımcı olacak portatif bir fan da taşıyabilirsiniz.
Vitamin ve takviyeler
Osteoporoz riskinizi azaltmaya ve enerji seviyelerini ve uykuyu iyileştirmeye yardımcı olmak için kalsiyum, D vitamini ve magnezyum takviyeleri alın . Kişisel sağlık ihtiyaçlarınız için size yardımcı olabilecek takviyeler hakkında doktorunuzla konuşun.
Egzersiz teknikleri
Stresinizi azaltmak ve gevşemek için yoga, nefes alma teknikleri, meditasyonu deneyin.
Cildinize iyi bakın
Cilt kuruluğunu azaltmak için günlük nemlendiriciler uygulayın. Cildinizi kurutabilecek veya tahriş edebilecek aşırı banyo yapmaktan veya yüzmekten de kaçınmalısınız.
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Menopoz İçin Doğal Besin Kaynakları
Bazı sınırlı çalışmalar, östrojen eksikliğinin neden olduğu menopoz semptomları için bitkisel ilaçların kullanımını desteklemiştir.
Menopoz semptomlarını sınırlamaya yardımcı olabilecek doğal takviyeler ve besinler; soya, E vitamini, izoflavon, melatonin, keten tohumu içermelidir.