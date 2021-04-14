Menopoz nedir, belirtileri nelerdir? Menopoz hakkında bilinmesi gereken her şey

Menopoz İçin Evde Tedavi Yöntemleri Yaşam tarzı değişiklikleri ve alternatif tedaviler kullanarak küçük-orta menopoz semptomlarını doğal olarak azaltmanın birkaç yolu vardır.



Menopoz semptomlarını yönetmek için evde bazı ipuçları:



Bulunduğunuz ortamı serin tutmak



Özellikle geceleri ve sıcak veya öngörülemeyen havalarda bol, katmanlı giysilerle giyin. Bu, birden sıcak basmasını önlemeye yardımcı olabilir.



Yatak odanızı serin tutmak ve geceleri ağır battaniyelerden kaçınmak da gece terleme şansınızı azaltmaya yardımcı olabilir. Düzenli olarak gece terliyorsanız yatağınızı korumak için yatağınızın altına su geçirmez bir örtü kullanmayı düşünün.



Kızardığınızı hissediyorsanız serinlemenize yardımcı olacak portatif bir fan da taşıyabilirsiniz.



Vitamin ve takviyeler



Osteoporoz riskinizi azaltmaya ve enerji seviyelerini ve uykuyu iyileştirmeye yardımcı olmak için kalsiyum, D vitamini ve magnezyum takviyeleri alın . Kişisel sağlık ihtiyaçlarınız için size yardımcı olabilecek takviyeler hakkında doktorunuzla konuşun.



Egzersiz teknikleri



Stresinizi azaltmak ve gevşemek için yoga, nefes alma teknikleri, meditasyonu deneyin.



Cildinize iyi bakın



Cilt kuruluğunu azaltmak için günlük nemlendiriciler uygulayın. Cildinizi kurutabilecek veya tahriş edebilecek aşırı banyo yapmaktan veya yüzmekten de kaçınmalısınız.