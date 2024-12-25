Menopoz doğal bir süreç ama kemik kaybı kader değil! Osteoporoz nasıl önlenir?

“Somon, sardalya ve yumurta gibi D vitamini içeren besinler de kalsiyumun vücutta emilimini artırarak kemik sağlığını destekler. Ayrıca menopoz döneminde protein, fosfor ve magnezyum içeren besinler de tüketilmelidir. Et, balık, tavuk, baklagiller ve tam tahıllar bu dönemde beslenme planında yer alması gereken gıdalar arasındadır. Ancak aşırı tuz ve kafein tüketimi vücuttan kalsiyum atılımını artırabileceği için bu tür tüketimler sınırlandırılmalıdır.”