Menopoz doğal bir süreç ama kemik kaybı kader değil! Osteoporoz nasıl önlenir?

Menopoz döneminde doğru beslenme, düzenli egzersiz ve sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri, kemik sağlığını korumada kilit rol oynuyor. “Her kadının vücut yapısı ve ihtiyaçları farklıdır, bu dönemde kişisel sağlık durumuna uygun bir yol haritası belirlemek için uzman görüşü alınmalıdır” diyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatma Seda Öztürk, kişinin fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları bağlamında mevcut sağlık risklerini ve tercihlerini dikkate alarak uygun tedavi planı oluşturulduğunu belirtti.