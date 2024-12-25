×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Menopoz doğal bir süreç ama kemik kaybı kader değil! Osteoporoz nasıl önlenir?

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Yaşam#Menopoz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 08:59

Op. Dr. Fatma Seda Öztürk, menopoz döneminde kadınların yaşam kalitesini artıracak tavsiyelerde bulundu.