Bu bireylere saÄŸlÄ±klÄ± kiloyu korumak, düzenli egzersiz yapmak, alkolü sÄ±nÄ±rlamak, saÄŸlÄ±klÄ± yiyecekler yemek, sigara içmemek gibi yaÅŸam tarzÄ± deÄŸiÅŸiklikleri önermektedir. Bu yaÅŸam tarzÄ±nÄ± benimsemelerinin yanÄ± sÄ±ra, ailesinde meme kanseri öyküsü olan kadÄ±nlar için hormonal tedavi ilaçlarÄ± ve risk azaltÄ±cÄ± cerrahi gibi baÅŸka risk azaltma seçenekleri de vardÄ±r. AyrÄ±ca hastaya, doktoru ile iletiÅŸime geçmesi, mutlaka kiÅŸiye özel ve uygun bir tarama programÄ±na girmesi önerilmektedir.