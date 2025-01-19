1-) GenÃ§ kadÄ±nlarda meme kanseri artÄ±ÅŸ ne durumda?Â
Gençlerde meme kanseri riski 45 yaÅŸ üstündeki kadÄ±nlara göre daha azdÄ±r. Yirmili yaÅŸlarda ortalama meme kanseri geliÅŸim riski 1/1800, otuzlu yaÅŸ gruplarda 1/230 ÅŸeklindedir. Aile öyküsü, özellikle genç olan birinci derece akrabalarda meme kanseri geliÅŸen kadÄ±nlarda, ilk risk faktörüdür.
Sadece yaÅŸ göz önünde bulundurulduÄŸunda meme kanseri tanÄ±sÄ± almÄ±ÅŸ genç kadÄ±n hasta BRCA (meme kanserine yatkÄ±nlÄ±k genleri) mutasyon taÅŸÄ±yÄ±cÄ± olma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± daha fazladÄ±r. Ancak her yaÅŸ grubundaki kadÄ±nlara rutin kendi kendine meme muayenesi veya klinik muayene yapÄ±lmasÄ± tÄ±bbi kuruluÅŸlar tarafÄ±ndan mutlaka önerilmelidir.