×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2025 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
HAMÄ°LELÄ°K BEBEK ÇOCUK ERGENLÄ°K EBEVEYN YAÅžAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSaÄŸlÄ±k Haberleri

Meme kanseri hakkÄ±nda en çok merak edilen 5 soru

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Meme Kanseri#Meme Kanseri Belirtileri#Meme Kanseri Tedavisi
OluÅŸturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 13:26

Meme kanseri kadÄ±nlarda en sÄ±k gÃ¶rÃ¼len kanserlerden biri olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Aile Ã¶ykÃ¼sÃ¼, Ã¶zellikle genÃ§ olan birinci derece akrabalarÄ±nda meme kanseri geliÅŸen kadÄ±nlarda, ilk risk faktÃ¶rÃ¼ olarak biliniyor. Meme kanseri erken evrede yakalandÄ±ÄŸÄ±nda tedavide daha baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§lar elde ediliyor. Prof. Dr. BÃ¼lent Ã‡itgez, meme kanseri ile ilgili en Ã§ok sorulan sorulan yanÄ±tlarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.Â