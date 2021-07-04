Melisa çayı neye iyi gelir, nasıl yapılır? Melisa çayının yan etkisi var mı? İşte melisa çayının faydaları

Melisa çayı neye iyi gelir? Melisa çayının faydaları Melisa çayı stres etkilerini azaltıyor, sakinleştiriyor ve ruh halini iyileştiriyor. Melisa bitkisinin sakinleştirici etkilerine işaret eden pek çok bilimsel çalışma da mevcut.



Sindirim bozukluğuna iyi geliyor. Eğer sık sık karın ağrısı ve rahatsızlık hissi yaşıyorsanız yemeklerle birlikte ya da yemekten sonra melisa çayı içmeniz sindirim sisteminizin daha düzgün çalışmasını sağlayacaktır. Bu yüzden ağır bir yemeğin üzerine melisa çayı içerek midenizi rahatlatabilirsiniz



Melisa çayı uyku sıkıntısı çekenler için de bilinen en etkili çözümlerden biri. Özellikle kedi otuyla birlikte tüketildiğinde melisa çayı uykusuzluğa iyi geliyor. Üstelik bu çay çocukların kullanımı için de uygun. Yatağa girmeden önce kedi otu ve melisa çayı içmek kesintisiz ve derin bir uyku çekmenize yardımcı olabilir.



Melisa çayının cilde topikal olarak uygulanmasıyla cilt sağlığına katkıda bulunarak birtakım cilt sorunlarını tedavi ettiği yapılan çalışmalarla desteklenmektedir. Taze olarak demlenmiş melisa çayı ılık hale geldikten sonra bir pamuk yardımıyla soğuk yaralara ve uçukların üzerine uygulanabilir. Bu konuda yapılan araştırmalar melisa bitkisinin uçuk virüsünü yok edebildiğini göstermiştir.