Maya ile yapılan güzellik maskesi tarifleri

Maya antik çağlardan beri kullanılıyor ve Mısırlı kadınların kadınların güzelleşmek için mayayı sıklıkla kullandıkları biliniyor. Mikrop öldürücü özelliğini de keşfederek merhem olarak kullanılan maya vitamin ve minarelleri bünyesinde barındırdığı için akne ve sivilce problemine karşı da kullanılmaktadır. Ancak cilt problemleri yaşıyorsanız ne kadar doğal olursa olsun yüzünüze bir şey sürmeden önce mutlaka bir cilt uzmanına başvurun.