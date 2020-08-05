Maya ile yapılan güzellik maskesi tarifleri

Ciltte kaynaklanan problemler, sivilce ve ardında bıraktığı izler, solgunluk ve yağlanma gibi durumlar özellikle kadınların sık karşılaştığı sorunlar arasında yer alıyor. Bu problemlerden kurtulmak için pek çok tedavi yöntemi var elbette ama doğal yöntemlerle de bu cilt problemlerine çözüm bulabilirsiniz. İşte en etkili çözüm yollarından biri maya maskesi…
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Uzakdoğulu kadınların yıllardır uyguladığı bir yöntem olan maya maskesi, B2 ve B6 vitaminleri ile cildin yeniden onarılmasını sağlıyor.
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Maya maskesinin içerisinde bulunan potasyum ile de cildin temizlenmesini, ölü hücrelerden arındırılmasını ve nemlenmesini sağlayarak ciltteki sivilce ve yağlanma problemi, renk düzensizlikleri, kırışıklık gibi sorunlarda iyileştirici bir etkisi bulunuyor.
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Maya antik çağlardan beri kullanılıyor ve Mısırlı kadınların kadınların güzelleşmek için mayayı sıklıkla kullandıkları biliniyor. Mikrop öldürücü özelliğini de keşfederek merhem olarak kullanılan maya vitamin ve minarelleri bünyesinde barındırdığı için akne ve sivilce problemine karşı da kullanılmaktadır. Ancak cilt problemleri yaşıyorsanız ne kadar doğal olursa olsun yüzünüze bir şey sürmeden önce mutlaka bir cilt uzmanına başvurun.
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Cilde olan faydaları nedeniyle maya maskesinin birbirinden farklı tarifi var. İşte maya maskesi tarifleri:
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Sade maya maskesi tarif
1 yemek kaşığı maya ile yarım yemek kaşığı suyu cam bir kabın içerisinde krem kıvamına gelene kadar iyice karıştırın. Maskenin fazla katı ya da fazla sıvı olmamasına dikkat ederek suyu göz kararı olacak şekilde ekleyebilirsiniz. Maskeyi temizlenmiş yüzünüze, çenenizden yukarı doğru masaj yaparak sürün. Hazırladığınız bu maskeyi göz çevrelerinize de uygulayabilirsiniz. 15- 20 dakika sonra önce ılık su ile dairesel hareketler ile yavaş yavaş maskeyi temizleyin. Daha sonra da soğuk su ile yüzünüzü durulayın.
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Sütlü ballı maya maskesi tarifi
Balın cilde faydalarının olduğu herkes tarafından bilinir. 1 tatlı kaşığı mayaya 1 tatlı kaşığı balı ve 1 yemek kaşığı sütü (yoğurt da olabilir), isterseniz krem kıvamına gelecek şekilde göz kararı iyice karıştırdıktan sonra cildinize aşağıdan yukarı hareketlerle yavaşça sürün. Maskenin iyice kurumasını bekledikten sonra önce ılık su yardımı ile masaj yaparak maskeyi temizleyin.
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Hindistan cevizi yağı ve maya maskesi tarifi
Bir yemek kaşığı maya ile bir tatlı kaşığı hindistan cevizi yağını iyice karıştırdıktan sonra yüzünüze uygulayın. 15 dakika bekledikten sonra yüzünüzü iyice temizleyin. Hindistan cevizi yağı yoksa zeytinyağı ile de uygulanabilir.Maya maskesinin haftada bir uygulanması ile kısa süre sonra ciltteki lekelerin kaybolmaya başladığını, cildin nemlendiğini ve canlandığını fark edeceksiniz. Ancak her türlü cilt bakımının haftada bir olacak şekilde uygulanması cildin yıpranmaması için oldukça önemli.
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Mayanın diğer kullanım alanları nelerdir?
Güzelliğin sırrı mayada saklı desek yanlış olmaz sanırım. Maya ile günlük kişisel bakımınıza dair pek çok şeyi yapabilirsiniz, yüzünüze maske, saçınıza yumuşatıcı, ellerinize nemlendirici krem ve çok daha fazlası…
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Vücut ve yüz için maya nasıl kullanılır?
Yüksek dozda protein içeren maya, cilt dokularının yeniden yapılanmasını sağlar ve gözenekleri açar. Cildin hava almasını, daha güzel ve pürüzsüz bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur.
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Mayanın içeriğindeki bulunan yüksek potasyum sayesinde vücuttan toksinlerin atılması sağlanır.Bu sayede cildiniz yenilenir ve parlaklık kazanır. Mayanın içinde bulunan B2 ve B6 vitaminleri ile de cildin yağ dengesini sağlanır.
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Saçlar için maya nasıl kullanılır?
Saçların daha hızlı ve güçlü uzamasını isteyenler mayadan destek alabilirler. Mayanın içerisinde bulunan B5 vitamini, keratin oluşumunu uyardığı için saçların daha hacimli ve canlı görünmesini sağlar, ayrıca saçı besleyerek dökülmeleri önler. 3- 4 kaşık yoz mayayı ılık suda eritip saç diplerine dökerseniz birkaç denemeden sonra saçlarınızdaki ışıltının farkına varacaksınız.
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Elleriniz için maya nasıl kullanılır?
Yumuşacık eller için pahalı nemlendiricilere ihtiyacınız yok. 1 çay bardağı ılık sütün içine 1.5 tatlı kaşığı yaş maya koyup iyice karıştırın. Her akşam ellerinize masaj yaparak sürün ve 10-15 dakika bekleyin. Kışın soğuk havalarda çatlayan ellerinize de uygulayabilirsiniz.