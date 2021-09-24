Mavi dil hastalığı nedir, insanlara bulaşır mı? Mavi dil hastalığı tedavisi ve belirtileri

MAVİ DİL HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR? Sokucu sinek tarafından kan emme sırasında etkeni alan hayvanda ilk belirtiler 7 gün sonra görülmeye başlar. Bu süre hayvanın ırkına ve bireysel direncine göre uzayıp kısalabilir. Örneğin merinoslar diğer koyun ırklarına göre çok daha duyarlıdır ve çok daha fazla etkilenir. Kuzular da koyunlardan daha duyarlıdır.