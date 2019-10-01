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Hürriyet
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Nasil Yapilir
 

Matlaşan bardaklar nasıl parlatılır?

Gıcır gıcır cam bardaklarımız bir süre sonra matlaşıp lekelenince onları kullanmak istemeyiz ama aslında cam bardaklarımızı yenisi gibi parlatmaz hiç de sandığınız kadar zor değil.

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Bulaşık makinesinde matlaşan bardaklarınızı nasıl parlatacağınızı merak ediyor musunuz?

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Gıcır gıcır cam bardaklarımız bir süre sonra matlaşıp lekelenince onları kullanmak istemeyiz ama aslında cam bardaklarımızı yenisi gibi parlatmaz hiç de sandığınız kadar zor değil.

3Sirke
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Sirke

Bir ölçek sirke ve bir ölçek su ile hazırlayacağınız karışıma matlaşan bardaklarınızı koyun ve bir müddet bekletin. Birkaç saat sonra sirkeli sudan çıkardığınız bardakları yumuşak bir bezle ovun. Su izlerinin nasıl bu kadar çabuk yok olduğuna şahit olacaksınız.

4Diş macunu:
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Diş macunu:

Bardakların içine ve dışına sürdüğünüz beyaz klasik diş macunu puslanan bardaklarınızı anında ışıl ışıl yapacaktır.

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Diş macununu hiç kullanılmamış bir diş fırçası yardımı ile sürüp ovalarsanız daha iyi ve hızlı sonuç alabilirsiniz.

6Çamaşır suyu:
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Çamaşır suyu:

Çamaşır suyu da tıpkı sirkeli su gibi su ile karıştırılarak kullanılır. Geniş bir kabın ya da tencerenin içine bardakları yerleştirin ve üzerine sıcak su dökün.

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Yarım çay bardağı kadar çamaşır suyunu de ekleyip suyun iyice bardakların her tarafına temas etmesini sağlayın. Birkaç saat beklettikten sonra bardakları bulaşık makinesinde yıkayın. Su ve çay izi, puslu görüntüden eser kalmayacak.

8Karbonat:
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Karbonat:

Nemli bir bulaşık süngerine karbonat döküp cam bardaklarınızı ovaladığınızda da çok güzel parladığına şahit olacaksınız.

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Bardakları ılık su ile duruladıktan sonra kuru bez ile kurulayın.

10Limon
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Limon

Limon ve tuz ile ovaladığınızı bardaklarınız ilk günkü gibi pırıl pırıl olacak

11İncir yaprakları
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İncir yaprakları

Suya sabuna dokunmadan bardaklarınızı parlatmak istiyorsanız incir yapraklarından yardım alabilirsiniz.İncir yapraklarını bardağın hem içine hem de dışına hafif bir şekilde sürtün. Bir tencere içine su ve incir yaprağı koyun. İçine parlatmak istediğiniz bardakları koyun ve suyu kaynatın.

12Parlattığınız bardakların tekrar matlaşmaması için neler yapılabilir
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Parlattığınız bardakların tekrar matlaşmaması için neler yapılabilir?

Makinenizin kurutma seçeneğini "üflemeli kurutma” olarak ayarlarsanız kalıntıların iz yapmasını ve su lekesini önleyecektir. Ayrıca iyi bir bulaşık deterjanı ve parlatıcı bardaklarınızın uzun süre matlaşmasını önleyecektir.
Fotoğraflar: Alamy, istock

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