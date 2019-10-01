Matlaşan bardaklar nasıl parlatılır?

Sirke Bir ölçek sirke ve bir ölçek su ile hazırlayacağınız karışıma matlaşan bardaklarınızı koyun ve bir müddet bekletin. Birkaç saat sonra sirkeli sudan çıkardığınız bardakları yumuşak bir bezle ovun. Su izlerinin nasıl bu kadar çabuk yok olduğuna şahit olacaksınız.