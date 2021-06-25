Mate yaprağı faydaları nelerdir ve nasıl kullanılır?

Mate yaprağının faydaları nelerdir? İçeriğinde yüksek oranda kafein barındıran mate bitkisi, bu sayede uyarıcı ve termojenik özellik gösteriyor. Potasyum, magnezyum ve manganezden de zengin olan bitki, kötü kolesterolün düşmesine, iştahı azaltarak ve yağ yakmaya yardımcı olarak kilo vermeye yarıyor, romatizmaya ve kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu etki gösteriyor.



İştah kesme ve diüretik özelliği bulunan mate yaprağı, vitamin ve mineral yapısı açısından da üst düzeyde bir fiziksel performans sağlıyor. Bu vitamin ve mineraller vücuttaki yağ parçalayıcı enzimlerin aktivitesini engelleyerek yağ emilimini azaltıyor.