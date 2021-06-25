Mate yaprağı faydaları nelerdir ve nasıl kullanılır?
Mate bitkisi, yüksek oranda vitamin ve mineral içeriğiyle sağlığa çeşitli faydaları bulunuyor. Brezilya ve Paraguay’da yetişen bu bitki kuvvetli antioksidan içeriğine de sahip. Peki mate yaprağının faydaları nelerdir, nasıl kullanılır? İşte mate yaprağının sağlığa etkileri...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu özellik göstermesinin yanı sıra kötü kolesterolü düşürmeye yarayan bitki, aynı zamanda zayıflamayı da destekliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Güler, mate yaprağının sağlığa faydalarını sıraladı, nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili bilgiler verdi.
2
Mate yaprağının faydaları nelerdir?
İçeriğinde yüksek oranda kafein barındıran mate bitkisi, bu sayede uyarıcı ve termojenik özellik gösteriyor. Potasyum, magnezyum ve manganezden de zengin olan bitki, kötü kolesterolün düşmesine, iştahı azaltarak ve yağ yakmaya yardımcı olarak kilo vermeye yarıyor, romatizmaya ve kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu etki gösteriyor.
İştah kesme ve diüretik özelliği bulunan mate yaprağı, vitamin ve mineral yapısı açısından da üst düzeyde bir fiziksel performans sağlıyor. Bu vitamin ve mineraller vücuttaki yağ parçalayıcı enzimlerin aktivitesini engelleyerek yağ emilimini azaltıyor.
3
Açlık duygusu ve aşırı iştahın önünde geçmeye yardım ediyor. Özellikle spor yapan ve ağır bedensel aktivite gösteren kişiler için oldukça iyi bir enerji kaynağı olan bitki, vücudun ve zihnin erken yorulmasını engelliyor, zihinsel aktivitenin artmasına da katkıda bulunuyor.
Merkezi sinir sistemini uyarıcı etkisi nedeniyle dokularda yağ ve glikozun mobilizasyonunu ve hızlı yakılmasını sağlıyor. Ödem giderici etkisi ile özellikle karbonhidrat kısıtlı zayıflama rejimlerine olumlu katkı sağlıyor.
4
Sindirim kolaylaştırıcı ve bağırsak çalıştırıcı etkiye sahip. Kafein emilimini geciktirerek kafeine bağlı uyarıcı etkinin daha dengeli ve uzun süreli olmasını sağlıyor. Ancak kafein içeriği nedeniyle hamilelik ve emzirme döneminde kullanılması önerilmiyor.
Mate yaprağı çok sayıda aktif fitokimyasal içermesi sayesinde kalp damar hastalıklarını önlüyor ve hipertansiyonu düşürüyor. Bünyesinde, A, C, E, B1, B2, B3 ve B5 vitaminleri ile klorofil, kalsiyum, manganez, demir, selenyum, potasyum, magnezyum, fosfor ve protein yapı taşı olan 15 farklı aminoasit türü barındırıyor.
5
Yeşil çaydan daha kuvvetli antioksidan içeriğine sahip bitki, bu sayede birçok kronik dejeneratif hastalığa, romatizmaya, kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu özellik gösteriyor.
Doğal hücre yenileyici özelliği olan bitki, cildi tazeleyici ve canlandırıcı özelliklere de sahip. Sıcak suda 1-2 dakika demlendikten sonra mate yaprağı tercihe göre sade, sütlü veya limonlu tüketilebilir.
6
Mate yaprağı nasıl kullanılır?
Kurutulmuş ve kıyılmış mate çayı, sıcak su içerisinde bekletilmesiyle elde edilir. Yeşil çay tadını andıracak şekilde acımsı bir tadı vardır. Kurutulmuş mate yaprakları üzerine kaynar olmayan sıcak su dökülür. Bir iki dakika demlenmeye bırakılır. Genellikle sade olarak içilir. Farklı lezzetler elde etmek için süt veya limon katarak da tercih edilebilir.