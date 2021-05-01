Mastit nedir, neden olur? Mastit belirtileri ve tedavisi
Mastit (meme iltihabı), genel olarak emziren annelerde görülen bir rahatsızlık. Bununla birlikte emzirmeyen kadınlarda da görülebilir. Tedavi edilmediğinde de farklı sorunlara yol açabilir. Peki mastit nedir, neden olur? Mastit belirtileri ve tedavisi...
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Mastit, daha çok doğumdan sonra tek taraflı olarak memenin kızarması ya da şişmesi şeklinde kendini gösterir. Ayrıca memede ağrıya neden olur ve süt tam olarak boşalmaz. Emzirmeyen kadınlarda da mastit ortaya çıkabilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İnci Karalar, mastit nedenlerini ve belirtilerini anlattı, nelere dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili de önemli bilgiler verdi.
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Mastit nedir?
Mastit, süt verme dönemindeki kadınların memesinde oluşan enfeksiyona denir. Genellikle doğumdan sonra görülen bu durum tek taraflı olarak memenin kızarmasına, ısınmasına ve şişmesine yol açabilir. Emzirme, meme ağrısına sebep olur ve tam olarak memedeki süt boşalmaz. Bununla birlikte koltuk altı bezlerinde şişme, halsizlik ve yüksek ateş görülebilir.
Çoğunlukla doğumu takiben birkaç haftanın içinde görülmekle beraber emzirmenin herhangi bir döneminde de görülebilir. Eğer mastit erkenden uygun şekilde tedavi edilmezse, memede apse oluşabilir ve bu durum cerrahi bir müdahale gerektirebilir.
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Mastit neden olur?
Emzirme sonrasında süt kanallarından birinin tıkanması nedeniyle meme içinde süt birikmiş olarak kalırsa biriken süt, enfeksiyona yol açabilir.
Bakteri; bebeğin ağzından, annenin meme cilt yüzeyinden veya meme başındaki bir çatlaktan süt kanallarından birinin içine girebilir.
Mastitin en önemli nedenlerinden biri kötü emzirme tekniğidir.
Bu duruma neden olabilecek diğer faktörler ise şu şekilde sıralanabilir; Meme başında çatlak bulunması, emzirme sırasında tek bir pozisyonun kullanılması, aşırı yorgunluk ve stres, kötü beslenme ve sıkı iç çamaşırı giymek.
Mastit belirtileri
Erken dönemde görülen belirtileri; ağrı, kızarıklık, bölgesel sıcaklık artışı, sertliktir.
İleri dönemde ise Vücut ateşinin yükselmesi, aşırı yorgunluk gibi belirtiler görülebilir. Bu tür belirtiler görüldüğünde derhal doktora başvurmalıdır.
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Tedavisi
Antibiyotik tedavisi, emzirme dönemine hekim tarafından belirlenen uygun bir antibiyotik mutlaka kullanılır.
Emzirmeden önce memeye masaj yapılması ve ılık ıslak kompresler uygulanması süt kanallarının açılmasına yardım edecektir. Meme enfeksiyonunun gerilemesi için memede süt birikmemesi çok önemlidir. Bunun için eğer mastitli memeden gelen sütün rengi çok bulanıksa, sütün rengi normale gelene kadar pompa aracılığıyla boşaltılması, emzirilmemesi ve sütün birikmesinin önlenmesi önerilir.
Ayrıca diğer memenin de emzirilmesi veya boşaltılması unutulmamalıdır. Memedeki çatlaklar ve yaralar enfeksiyon ihtimalini artırır. Bu tür yaraların uygun ilaçlarla tedavi edilmesi gerekir.
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Nelere dikkat edilmeli?
Emzirme doğru şekilde yapılmalıdır, memenin tam olarak boşaldığından emin olunmalıdır.
Meme ucunda çatlak ve yara oluşmasını engelleyici tarzda bakım yapılmalı, çatlak önleyici kremler kullanılmalıdır.