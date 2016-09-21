Market alışverişi yaparken bunlara dikkat ediyor musunuz?

Markete gittiğimiz zaman nasıl bir alışveriş yapacağımız hem cebimizi, hem de sağlığımızı yakından ilgilendiriyor. Market alışverişi yapmaktan kolay ne var diye düşünmeyin. Gün geçtikçe daha da büyüyen marketlerde yaptığımız alışverişin hem ceplerimizi yakmaması, hem sağlığımızı bozmaması hem de istediğimiz doğrultuda yürümesi için birkaç önemli noktaya dikkat etmemiz faydalı olacaktır.
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Meyve ve sebzeler genellikle marketin girişinde bulunur. Bazen de manav düzeniyle marketin önüne dizilir. Marketin önüne, dışarı dizilen sebze-meyvelerden uzak durun. Zaten zirai ilaçlarla yeterince zararlı hale gelen sebzeler meyveler dışarıda beklerken bir de yoldan geçen arabaların egzoz dumanını ve yoldan kalkan tozu biriktirir üzerinde. Birçok markette aynı sebzeleri iç kısımda da bulmak mümkündür. Varsa bunları tercih edin. Yoksa uzakta da olsa başka bir Market tercih edin. Ayrıca mahalle pazarlarında açıkta satılan gıda maddelerini (sebze ve meyveler hariç) mecbur kalmadıkça satın almayın.
Böylece hangi sebzelere ihtiyacınız olacağını bilerek sadece gerekli miktarda satın alabilirsiniz.
Böylece marketten ihtiyacınız olan şeyler dışında her şeyi alıp çıkmazsınız.
Açken kolayca yenebilecek abur cuburlara kayacaktır eliniz. Bu nedenle markete gitmeden önce karnınızı doyurun.
Alışveriş listesine eklemek için tamamen bitmelerini beklemeyin. Azaldıklarını gördüğünüzde hemen yenisini alın.Listeye yazdığınız pirinci son Market alışverişinde almayı unuttuğunuzu farkettiğinizde çok geç olabilir.O yüzden birkaç pişirimlik daha pirinç kaldığını farkettiğiniz anda yenisini alın.
Birçok ürün olduğundan fazla görünmesi için üründen çok daha büyük paketlere yerleştirilir. Ürünü almadan önce gramajını mutlaka kontrol edin.
Ürün etiketlerinin hemen altında minicik yazılarla ürünlerin birim fiyatı, yani 1 kg veya 1 lt fiyatının ne kadar olduğu, yazar. Birim fiyatlarına bakarak saniyeler içinde en ucuz ürünün hangisi olduğunu anlayabilirsiniz.
Piyasaya yeni çıkan markalar çoğunlukla promosyonlu olur. Tanımadığım bilmediğim markaları almam deyip geçmeyin. Bazen güvenilir şirketler farklı isimler altında yeni markalar sürebiliyor piyasaya. Ürün paketi üzerindeki üretici kısmını kontrol edin.
Özellikle süt ürünleri reyonunda indirimli ürünler genellikle son kullanma tarihi yaklaşmış ürünler olur. Miktarı kısa sürede tüketebileceğinizden fazlaysa birkaç gün sonra atmak zorunda kalacağınız bir ürüne para vermeyin.
Günümüzde bilinçli alışverişin en önemli araçlarından biri de internet. Cep telefonunuza yükleyeceğiniz bir barkod tarama ve fiyat karşılaştırma uygulaması ile neyin gerçekten indirimde olduğunu anlayabilirsiniz. Alışveriş esnasında internet kullanımının size sağlayacağı faydalardan biri de, gıda katkı maddelerine dikkat edebilmek olacaktır. Her ne kadar temel gıda katkıları hakkında önceden okuma yapmanız mümkün olsa da, sektörün sürekli yenilediği ürün içeriklerine hakim olmanız mümkün değildir. Alacağınız ürünün içindekiler kısmında yazılı olan maddeleri tek tek internette aratarak klinik deney sonuçlarına kadar varan detaylı bilgilere anında erişebilirsiniz.
Patates alırken yeşillenmemiş, yarık ve çatlakları olmayanları satın alın.
Ekmek ve benzeri gıdaları satın alırken ambalaj içinde olanları tercih edin.
Asla fişsiz veya faturasız alışveriş yapmayın.