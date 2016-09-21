Market alışverişi yaparken bunlara dikkat ediyor musunuz?

Market alışverişinde dikkat edilmesi gerekenler





Markete gittiğimiz zaman nasıl bir alışveriş yapacağımız hem cebimizi, hem de sağlığımızı yakından ilgilendiriyor. Market alışverişi yapmaktan kolay ne var diye düşünmeyin. Gün geçtikçe daha da büyüyen marketlerde yaptığımız alışverişin hem ceplerimizi yakmaması, hem sağlığımızı bozmaması hem de istediğimiz doğrultuda yürümesi için birkaç önemli noktaya dikkat etmemiz faydalı olacaktır.



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