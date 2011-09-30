MambinoOrganics Organik Kozmetik Ürünler

Dünyada ilk olan bir başka ürünü de Pişik Bölgesi Temizleme Spreyi; bu sprey pişik bölgesine sıkılıyor ve pamuk, kağıt veya bezle kolayca siliniyor. Pek çok ıslak mendilin içerdiği kimyasallar düşünüldüğünde çok sağlıklı ve pratik bir temizlik sağlıyor.