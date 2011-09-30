Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAlışveriş Haberleri

MambinoOrganics Organik Kozmetik Ürünler

#Şampuan#Krem#Bebek Ürünleri

MambinoOrganics Organik Kozmetik Ürünler

1/11MambinoOrganics Organik Kozmetik Ürünler

MambinoOrganics Organik Kozmetik Ürünler

Mambino Organics’in tüm ürünleri USDA sertifikalı ve %100 yenilebilir içerikli.

2/11MambinoOrganics Organik Kozmetik Ürünler

MambinoOrganics Organik Kozmetik Ürünler

Ödüllü Belly Butter ürünü ise hamilelik sırasında çatlak oluşumunu önlediği gibi aynı zamanda doğum sonrasında toparlama sağlıyor vücudu sıkılaştırıyor, sadece karın bölgesine değil boyun ve göğüs bölgesinde de kullanılıyor.

3/11MambinoOrganics Organik Kozmetik Ürünler

MambinoOrganics Organik Kozmetik Ürünler

Mambino Organics’in tüm ürünleri USDA sertifikalı ve %100 yenilebilir içerikli.

4/11MambinoOrganics Organik Kozmetik Ürünler

MambinoOrganics Organik Kozmetik Ürünler

Mambino Organics’in tüm ürünleri USDA sertifikalı ve %100 yenilebilir içerikli.

5/11MambinoOrganics Organik Kozmetik Ürünler

MambinoOrganics Organik Kozmetik Ürünler

Baby Soothing stick ise kuru, tahriş olmuş, ekzamalı ciltlerin tedavisinde roll up tüp ile çok etkili ve pratik.

6/11MambinoOrganics Organik Kozmetik Ürünler

MambinoOrganics Organik Kozmetik Ürünler

Mambino Bebek Yağı sprey şekliyle kullanımı çok pratik.

7/11MambinoOrganics Organik Kozmetik Ürünler

MambinoOrganics Organik Kozmetik Ürünler

Mambino Organics’in tüm ürünleri USDA sertifikalı ve %100 yenilebilir içerikli.

8/11MambinoOrganics Organik Kozmetik Ürünler

MambinoOrganics Organik Kozmetik Ürünler

Dünyada ilk olan bir başka ürünü de Pişik Bölgesi Temizleme Spreyi; bu sprey pişik bölgesine sıkılıyor ve pamuk, kağıt veya bezle kolayca siliniyor. Pek çok ıslak mendilin içerdiği kimyasallar düşünüldüğünde çok sağlıklı ve pratik bir temizlik sağlıyor.

9/11MambinoOrganics Organik Kozmetik Ürünler

MambinoOrganics Organik Kozmetik Ürünler

Mambino Bebek Saç ve Vücut Şampuanı köpük yapan şişesi ile bebeğinize mümkün olan en az miktarda ürün kullanarak temizlik sağlıyor. Ayrıca konak tedavisi ve önlemede çok iyi bir ürün.Mambino Organics’in tüm ürünleri USDA sertifikalı ve %100 yenilebilir içerikli.

10/11MambinoOrganics Organik Kozmetik Ürünler

MambinoOrganics Organik Kozmetik Ürünler

Mambino Organics’in çok şık hediye setleri de mevcut.

11/11MambinoOrganics Organik Kozmetik Ürünler

MambinoOrganics Organik Kozmetik Ürünler

Yenidoğan Yulaflı Sütlü Banyo Tozu muhteşem bir ürün; yenidoğan bebeğinizin banyosuna attığınız birkaç kaşık toz, onu temizlerken yulaf ve sütle cildine gerekli bakımı yapıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampuan#Krem#Bebek Ürünleri