MambinoOrganics Organik Kozmetik Ürünler

Mambino Organics’in tüm ürünleri USDA sertifikalı ve %100 yenilebilir içerikli.
Ödüllü Belly Butter ürünü ise hamilelik sırasında çatlak oluşumunu önlediği gibi aynı zamanda doğum sonrasında toparlama sağlıyor vücudu sıkılaştırıyor, sadece karın bölgesine değil boyun ve göğüs bölgesinde de kullanılıyor.
Mambino Organics’in tüm ürünleri USDA sertifikalı ve %100 yenilebilir içerikli.
Mambino Organics’in tüm ürünleri USDA sertifikalı ve %100 yenilebilir içerikli.
Baby Soothing stick ise kuru, tahriş olmuş, ekzamalı ciltlerin tedavisinde roll up tüp ile çok etkili ve pratik.
Mambino Bebek Yağı sprey şekliyle kullanımı çok pratik.
Mambino Organics’in tüm ürünleri USDA sertifikalı ve %100 yenilebilir içerikli.
Dünyada ilk olan bir başka ürünü de Pişik Bölgesi Temizleme Spreyi; bu sprey pişik bölgesine sıkılıyor ve pamuk, kağıt veya bezle kolayca siliniyor. Pek çok ıslak mendilin içerdiği kimyasallar düşünüldüğünde çok sağlıklı ve pratik bir temizlik sağlıyor.
Mambino Bebek Saç ve Vücut Şampuanı köpük yapan şişesi ile bebeğinize mümkün olan en az miktarda ürün kullanarak temizlik sağlıyor. Ayrıca konak tedavisi ve önlemede çok iyi bir ürün.Mambino Organics’in tüm ürünleri USDA sertifikalı ve %100 yenilebilir içerikli.
Mambino Organics’in çok şık hediye setleri de mevcut.
Yenidoğan Yulaflı Sütlü Banyo Tozu muhteşem bir ürün; yenidoğan bebeğinizin banyosuna attığınız birkaç kaşık toz, onu temizlerken yulaf ve sütle cildine gerekli bakımı yapıyor.