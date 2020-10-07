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GeriSağlık Malzemesi az, hazırlanışı basit… Vücuttan ödemi söküp atan özel tarifler
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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: iStock, Alamy, PxHere
Haber Giriş: 07 Ekim 2020 - 14:52 | 

Malzemesi az, hazırlanışı basit… Vücuttan ödemi söküp atan özel tarifler

“Yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam stili ödemin başlıca nedenleri arasında yer alır” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Fidan, vücuttaki ödemi atan tarifler verdi ve ödemi atan besinleri sıraladı.

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1
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Ödem oluşumundan korunmak ve ödem oluşumunu önlemek için kızartma şeklindeki yiyeceklerden kafeinli, gazlı ve alkollü içeceklerden, hazır sos ve baharatlardan uzak durulması gerektiğinin altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Fidan, ödem konusundaki beslenme önerileri paylaştı.

2Ödeme iyi gelen yiyecekler
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Ödeme iyi gelen yiyecekler

Birtakım besinler ödemin vücuttan giderilmesine yardımcı olabilir. Sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat ederek ödemden kurtulmak mümkün.

3
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Yoğurt: Zengin probiyotik içeriği ile yoğurt hem vücudun dezenfekte olmasına yardımcı olur hem de ödemin giderilmesine destek sağlar. Özellikle de az yağlı yoğurt ödem oluşumunun atılması açısından etkilidir.

4
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Salatalık: Tüm vücut sağlığı için faydalı bir sebze olan salatalık zengin su içeriği sayesinde vücudun ihtiyacı olan suyu sağlamada destek olup ödem oluşumunu engeller.

5
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Maydanoz: Özellikle sabahları kahvaltıda tüketilen maydanoz idrar söktürücüdür. Böbrek fonksiyonlarını geliştirici özelliğe sahiptir. Böbreklerin temizlenmesini sağlayan maydanoz çok iyi bir C vitamini deposudur.

6
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Yeşil çay: Zengin antioksidan özelliği sayesinde ödemin vücuttan atılmasına yardımcı olur, günde içilecek üç fincan yeşil çay kontrollü tüketim için önerilir.

7
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Su: Vücut için hayati öneme sahip olan su vücuttaki ödemin atılması açısından da son derece önemli.

8
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Ananas: Doğal bir detoks meyvesi olan ananas içerdiği zengin organik bileşenler sayesinde ödem oluşumunun önlenmesine ve ödemin giderilmesine yardımcı olur.

Şimdi de ödem atıcı tarifleri sıralayalım...

9TARİF 1
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TARİF 1

• 1 orta boy kırmızı pancar
• 1 adet yeşil elma
• 1 çay kaşığı zeytinyağı
• 2 adet havuç

Yapılışı

Katı meyve sıkacağından geçirin ve zeytinyağı ekleyip için.

10TARİF 2
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TARİF 2

• 1 orta boy salatalık
• 3 adet kereviz sapı
• Çeyrek limon suyu
• 250 ml yeşil elma suyu

Tüm malzemeleri blenderdan geçirin ve sabah aç karına tüketin.

11TARİF 3
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TARİF 3

TARİF 3• 1 bağ maydanoz sapı
• 3 yaprak nane
• 1 avuç dereotu
• 2 adet salatalık
• 1 adet elma
• 1 bardak su

Su hariç tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Suyu ekleyerek ikindi ara öğününde tüketebilirsiniz.

12TARİF 4
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TARİF 4

• 1 lt su
• 1 yemek kaşığı elma sirkesi
• 1/3 demet maydanoz
• 3-4 dilim elma
• 3-4 dilim zencefil
• 2 dilim ananas

Her yemekten önce 1 bardak kadar tüketebilirsiniz.

13TARİF 5
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TARİF 5

• 1 bardak yeşilçay (demlenmiş soğutulmuş)
• 1 adet salatalık
• 1 dilim ananas
• 10 tane kiraz
• 5 dal maydanoz
• 1 tatlı kaşığı çörekotu veya keten tohumu

Çekirdekleri ayrılmış olan bağırsak dostu kirazlar ve tüm malzemeleri smoothie olacak şekilde blenderdan geçiriyoruz. Günde 1 bardak 1 ara öğüne denk geleceğini unutmadan tüketebiliriz.

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