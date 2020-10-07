Malzemesi az, hazırlanışı basit… Vücuttan ödemi söküp atan özel tarifler
“Yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam stili ödemin başlıca nedenleri arasında yer alır” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Fidan, vücuttaki ödemi atan tarifler verdi ve ödemi atan besinleri sıraladı.
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1
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Ödem oluşumundan korunmak ve ödem oluşumunu önlemek için kızartma şeklindeki yiyeceklerden kafeinli, gazlı ve alkollü içeceklerden, hazır sos ve baharatlardan uzak durulması gerektiğinin altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Fidan, ödem konusundaki beslenme önerileri paylaştı.
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Ödeme iyi gelen yiyecekler
Birtakım besinler ödemin vücuttan giderilmesine yardımcı olabilir. Sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat ederek ödemden kurtulmak mümkün.
3
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Yoğurt: Zengin probiyotik içeriği ile yoğurt hem vücudun dezenfekte olmasına yardımcı olur hem de ödemin giderilmesine destek sağlar. Özellikle de az yağlı yoğurt ödem oluşumunun atılması açısından etkilidir.
4
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Salatalık: Tüm vücut sağlığı için faydalı bir sebze olan salatalık zengin su içeriği sayesinde vücudun ihtiyacı olan suyu sağlamada destek olup ödem oluşumunu engeller.
5
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Maydanoz: Özellikle sabahları kahvaltıda tüketilen maydanoz idrar söktürücüdür. Böbrek fonksiyonlarını geliştirici özelliğe sahiptir. Böbreklerin temizlenmesini sağlayan maydanoz çok iyi bir C vitamini deposudur.
6
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Yeşil çay: Zengin antioksidan özelliği sayesinde ödemin vücuttan atılmasına yardımcı olur, günde içilecek üç fincan yeşil çay kontrollü tüketim için önerilir.
7
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Su: Vücut için hayati öneme sahip olan su vücuttaki ödemin atılması açısından da son derece önemli.
8
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Ananas: Doğal bir detoks meyvesi olan ananas içerdiği zengin organik bileşenler sayesinde ödem oluşumunun önlenmesine ve ödemin giderilmesine yardımcı olur.
Şimdi de ödem atıcı tarifleri sıralayalım...
9
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TARİF 1
• 1 orta boy kırmızı pancar • 1 adet yeşil elma • 1 çay kaşığı zeytinyağı • 2 adet havuç
Yapılışı
Katı meyve sıkacağından geçirin ve zeytinyağı ekleyip için.
10
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TARİF 2
• 1 orta boy salatalık • 3 adet kereviz sapı • Çeyrek limon suyu • 250 ml yeşil elma suyu
Tüm malzemeleri blenderdan geçirin ve sabah aç karına tüketin.
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TARİF 3
TARİF 3• 1 bağ maydanoz sapı • 3 yaprak nane • 1 avuç dereotu • 2 adet salatalık • 1 adet elma • 1 bardak su
Su hariç tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Suyu ekleyerek ikindi ara öğününde tüketebilirsiniz.