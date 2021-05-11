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Sağlık
Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 - 14:56 | 

Malta eriğinin faydaları nelerdir? Malta eriğinin sağlığa yararları

Malta eriği, halk arasında 'yeni dünya' olarak da bilinir. İri çekirdekli, etli ve sulu olan olan bu meyve A vitamini açısından oldukça zengin. Peki malta eriğinin faydaları nelerdir? İşte malta eriğinin sağlığa yararları...

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Besinlerin sağlığa çeşitli faydaları bulunuyor. Sevilerek tüketilen malta eriği de bunlardan biri. Açlık hissini azaltıyor, cilde iyi geliyor, hücre hasarını önlüyor. Diyetisyen Yeşim İşgüzar, malta eriğinin faydalarını anlattı.

2Malta eriğinin faydaları

Malta eriğinin faydaları

A vitamini kaynağı olan malta eriği, göz ile cilt sağlığında iyileştirici ve koruyucu etken olarak ön plana çıkar.

İçeriğindeki yüksek C vitamini sayesinde diş eti sağlığında etkilidir. Yine aynı şekilde potasyum ve fosfor oranı sayesinde vücutta mineral ihtiyacını karşılayan iyi bir kaynaktır.

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Malta eriği çözünebilir lif kaynağı olan pektin açısından oldukça zengindir ve bu nedenle bağırsak fonksiyonlarını düzenlemeye yardımcı olur.

Posa içeriğinin yüksek olması aynı zamanda tok kalma süresini artırır, mide boşaltım hızını yavaşlatır ve açlık hissini azaltır. Bu nedenle hem zayıflamak hem de formda kalmak isteyenlerin ara öğünlerde 3-4 adet tüketmesi uygundur.

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İçeriğindeki yüksek C vitamini sayesinde diş eti sağlığında etkilidir. Yine aynı şekilde potasyum ve fosfor oranı sayesinde vücutta mineral ihtiyacını karşılayan iyi bir kaynaktır.

Flavoniod yani antikanserojen içeriği yüksek olduğundan kansere karşı koruyucu etki gösterir. Günlük tüketimi çevredeki çok sayıda kanserojen etkiye ve vücutta oluşan serbest radikallere karşı savaşır. Böylece hücre hasarını önleyerek, doku onarımına katkıda bulunur.

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