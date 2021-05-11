Malta eriğinin faydaları nelerdir? Malta eriğinin sağlığa yararları

Malta eriği çözünebilir lif kaynağı olan pektin açısından oldukça zengindir ve bu nedenle bağırsak fonksiyonlarını düzenlemeye yardımcı olur.



Posa içeriğinin yüksek olması aynı zamanda tok kalma süresini artırır, mide boşaltım hızını yavaşlatır ve açlık hissini azaltır. Bu nedenle hem zayıflamak hem de formda kalmak isteyenlerin ara öğünlerde 3-4 adet tüketmesi uygundur.