Makyaj malzemeleri göz sağlığını etkiliyor! İşte dikkat etmeniz gerekenler

Ayrıca bu kontrollerde pek çok sistemik hastalık erkenden tespit edilebilmektedir. Bunların arasında bazı kanser türleri, Multiple Skleroz hastalığı ve Behçet hastalığı sayılabilir. Bunlara ilaveten pek çok sistemik hastalık da göz sağlığımızı etkiliyebiliyor. Örneğin yüksek tansiyon ve diyabet hastalığı göz damarlarını etkiyen hastalıklar göz içi kanamasına ve hatta görme kaybına neden olabiliyorlar.