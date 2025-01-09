Makyaj malzemeleri göz sağlığını etkiliyor! İşte dikkat etmeniz gerekenler

5) Bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin
Yoğun tempoda göz ardı edilen yemek yeme alışkanlıklarımız özellikle göz sağlığına doğrudan olumsuz etkiler oluşturabiliyor. Göz sağlığı için A, C, E vitaminleri ve beta karoten ile zenginleştirilmiş besinler tüketmek önemlidir.
Çinkodan zengin fasulye, bezelye, kırmızı et ve kümes hayvanları ışık hasarına karşı gözü koruyor. Özellikle kırmızı biber ve ıspanakta bulunan A vitamini gözün gece görüşünü ve direnicini artırırken, yaban mersini ve tatlı patatesin sahip olduğu C vitamini ise gözde katarakt ve makula dejenerasyonu riskini en aza indiriyor. Omega-3’ler bakımından zengin somon balığı retinanın fonksiyonunu koruyan hücre zarlarına yapısal destek sağlıyor.