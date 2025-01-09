×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Makyaj malzemeleri göz sağlığını etkiliyor! İşte dikkat etmeniz gerekenler

Güncelleme Tarihi:

#Göz Hastalıkları#Göz Sağlığını Koruma Yolları#Gözleri Koruma Yolları
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 11:55

Pek çoğumuzun ortak problemi olan göz hastalıkları yaşam kalitemizi etkilemekle kalmıyor, tedavide geç kalındığında kalıcı görme kayıplarına dahi yol açabiliyor. Alacağımız basit önlemlerle gözlerimizde oluşabilecek ciddi sorunları büyük oranda önleyebilmemiz mümkün. Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Mitat Altuğ göz sağlığı hakkında herkesin bilmesi gerekenleri anlattı.