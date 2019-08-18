Makarna kroket tarifi Ev partilerinin değişmez atıştırmalıklarından biri de makarna veya patates krokettir. Hem doyurucu hem de servisi kolay, şık görünümü ile masalarımızı süsler. Sadece davetler için değil evde de pişen makarna ertesi güne kaldığı zaman kroket şekline getirilebilir ve ortaya çocuklarınızın da sizin de bayılarak yiyeceğiniz bir lezzet çıkar.