Makarna kroket tarifi

Ev partilerinin değişmez atıştırmalıklarından biri de makarna veya patates krokettir. Hem doyurucu hem de servisi kolay, şık görünümü ile masalarımızı süsler. Sadece davetler için değil evde de pişen makarna ertesi güne kaldığı zaman kroket şekline getirilebilir ve ortaya çocuklarınızın da sizin de bayılarak yiyeceğiniz bir lezzet çıkar.
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Malzemeler
50 gr haşlanmış süzülmüş herhangi bir cins küçük taneli makarna
Ya da bir gün önceden kalmış makarna
3-4 adet ince doğranmış yeşil soğan
2 yemek kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı dolusu un
350 ml süt
1 küçük demet maydanoz/dereotu
1-2 adet yumurta
1 yumurtanın akı
100 gr kaşar peynir rendesi
50 gr tulum peyniri
Karabiber
Pul kırmızıbiber
1 yemek kaşığı domates püre veya salçası
Galeta unu
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Hazırlanışı
Makarnayı tuzlu suda haşlayıp süzün.
İnce ince doğranmış yeşil soğanı tavaya koyun.
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Daha sonra tereyağı ilave edin ve birlikte çevirin.
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Ardından un ilave edip birlikte çevirmeye devam edin.
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Daha sonra sütü yavaş yavaş ilave edin ve pişirin.
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Karışıma makarnayı ilave edin.
Bu şekilde katı bir hamur elde edin.
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Karışım soğutun ve Doğranmış maydanozu, dereotunu, domates püresini, salça baharatlarını, yumurta ve peynirleri ilave edin.
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Tüm malzemeleri köfte gibi yoğurun.
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Tüm malzemeleri köfte gibi yoğurun.
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Elinizle sekil verdiğiniz karışımı çırpılmış yumurta akına batırın.