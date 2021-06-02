Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? İşte magnezyum içeren besinler

Magnezyum içeren besinler Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Özışık, magnezyum içeren besinleri şu şekilde sıraladı:



Badem, ceviz, fındık, fıstık, kaju gibi sert kabuklu yemişler, kabak çekirdeği, kurubaklagiller (mercimek, nohut, kuru fasulye ve tüm fasulye türleri), tam tahıllar, buğday kepeği, koyu yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, nane, pazı, roka, pancar yaprakları gibi), muz, çilek, ahududu, karpuz, kavun, hurma, incir, kabuklu fırın patates, çikolata ve kakao doğal magnezyum kaynaklarıdır.



Birçok ot, baharat ve yosunlar da magnezyum içerir; Agar yosunu, kişniş, dereotu, kereviz tohumu, adaçayı, kurutulmuş hardal, fesleğen, kakao tozu, rezene tohumu, kekik, kimyon tohumu, tarhun, mercanköşk, haşhaş tohumu da magnezyum bakımından zengindir.



Magnezyum içeren ilaçların ya da multivitaminlerin doktor tavsiyesi olmadan bilinçsizce alınması, magnezyum düzeylerinin normal sınırların üzerine çıkmasına ve ishal, huzursuzluk, vücut sıcaklığında artış, sürekli uyku isteği gibi istenmeyen durumlara neden olabiliyor. Vücutta magnezuyum eksikliğine bağlı olduğu düşünülen belirtiler varsa, mutlaka doktora başvurulmalı ve doğru yöntemlerle magnezyum alımı sağlanmalıdır. Kanda serum seviyesinin ölçülmesi her zaman gerçek magnezyum düzeyini göstermeyebilir. İdeal olan idrarda veya hücre içi (kandaki mononükleer hücreler) düzeyin ölçülmesidir.