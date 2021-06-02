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Sağlık
Haber Giriş: 02 Haziran 2021 - 12:05 | 

Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? İşte magnezyum içeren besinler

Magnezyum, vücut için önemli elementlerden biri. Kalp damar sisteminden sinir hücrelerine kadar pek çok sistemin olmazsa olmazı. Peki magnezyum eksikliği neden olur, belirtileri nelerdir? İşte magnezyum içeren besinler...

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Magnezyum eksikliği durumunda vücutta çeşitli sorunlar oluşur. Halsizlik, yorgunluk ve huzursuzluk gibi belirtilerle de kendini gösterir. Diyetisyen Gülçin Işık, magnezyum eksikliği nedenleri ve belirtileriyle ilgili önemli bilgiler verdi.

2Magnezyum eksikliği neden olur

Magnezyum eksikliği neden olur?

Yiyecek ve içecek içeriklerindeki magnezyum miktarının azalması, bu durumun birincil nedenidir. Toprakta ve mineralli sularda kirlenme ve tüketilme sonucu magnezyuma ulaşmak zorlaşmaktadır. Yetersiz düzeyde magnezyum alımı ve vücuttan magnezyum atılımının artması dolayısıyla toplumda çok fazla magnezyum eksikliği görülmeye başlamıştır.

3Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir

Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir?

İnsan vücudundaki temel deposu iskelet sistemi olduğundan ve magnezyum ölçümleri kemik dokusunun içeriğiyle karşılanmış kan düzeyini ölçtüğünden, referans değerlerinde çok ciddi azalmalar görülmese bile magnezyum eksikliğinin klinik semptomları görülebilmektedir.

Depresif duygu durumu,
Kalp çarpıntısı,
Kas güçsüzlüğü,
Kas krampları,
Kabızlık,
Gastroözofageal reflü,
Tansiyon yüksekliği, magnezyum eksikliği belirtileri arasında gösterilebilir.

4Magnezyum içeren besinler

Magnezyum içeren besinler

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Özışık, magnezyum içeren besinleri şu şekilde sıraladı:

Badem, ceviz, fındık, fıstık, kaju gibi sert kabuklu yemişler, kabak çekirdeği, kurubaklagiller (mercimek, nohut, kuru fasulye ve tüm fasulye türleri), tam tahıllar, buğday kepeği, koyu yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, nane, pazı, roka, pancar yaprakları gibi), muz, çilek, ahududu, karpuz, kavun, hurma, incir, kabuklu fırın patates, çikolata ve kakao doğal magnezyum kaynaklarıdır.

Birçok ot, baharat ve yosunlar da magnezyum içerir; Agar yosunu, kişniş, dereotu, kereviz tohumu, adaçayı, kurutulmuş hardal, fesleğen, kakao tozu, rezene tohumu, kekik, kimyon tohumu, tarhun, mercanköşk, haşhaş tohumu da magnezyum bakımından zengindir.

Magnezyum içeren ilaçların ya da multivitaminlerin doktor tavsiyesi olmadan bilinçsizce alınması, magnezyum düzeylerinin normal sınırların üzerine çıkmasına ve ishal, huzursuzluk, vücut sıcaklığında artış, sürekli uyku isteği gibi istenmeyen durumlara neden olabiliyor. Vücutta magnezuyum eksikliğine bağlı olduğu düşünülen belirtiler varsa, mutlaka doktora başvurulmalı ve doğru yöntemlerle magnezyum alımı sağlanmalıdır. Kanda serum seviyesinin ölçülmesi her zaman gerçek magnezyum düzeyini göstermeyebilir. İdeal olan idrarda veya hücre içi (kandaki mononükleer hücreler) düzeyin ölçülmesidir.

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