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Löseminin bu belirtisi gribal enfeksiyonlarla karıştırılabiliyor! 

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Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 12:55

Sonbaharla birlikte havaların iyice soğuması ve kalabalık ortamlarda virüslerin çok kolay bulaşması nedeniyle çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları hızla yaygınlaşıyor. Bu enfeksiyonların yol açtığı ateş, boğaz ağrısı, öksürük ve yorgunluk gibi şikayetler de soğuk algınlığı ya da grip gibi mevsim hastalıklarına yorulabiliyor. Ancak dikkat! Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Canpolat özellikle lenf bezlerinde büyüme olmasının çoğunlukla üst solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklansa da, bazen de lösemi gibi ciddi bir hastalığın belirtisi de olabildiğinin altını çizdi.