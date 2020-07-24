Lokum gibi yumuşak et pişirmenin 7 sırrı

Kurban Bayramı kapıda… Bayram öncesi lokum gibi et pişirme konusunda ipuçlarına ne dersiniz? Bu bilgileri mutlaka bir kenara not edin.
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1
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Eti pişirmeden önce yeterince dinlendirmelisiniz. Dinlendikten sonra pişirilen et her zaman daha lezzetli ve yumuşak olur. Etin yumuşak olması için de marinasyon işlemi önemli. Bu işlem için zeytinyağı, kekik, biber salçası, soğan ve sarımsak kullanabilirsiniz.
2
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Etin bekleme süresi ve marinasyon işlemi kadar, nasıl dilimlenmiş olduğu da önemli. Yanlış kesilen etler sert olur. Et kesilirken bıçak kas liflerine paralel olmalı. Kas lifleri çapraz kesildiğinde etin pişme işlemi de zorlaşacaktır.
3
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Tuzu ete piştikten sonra atmalısınız. Çünkü öncesinde tuzlanıp pişirilen etler suyunu bırakır. Et, servise hazır duruma geldiğinde deniz suyu serperek tabağa alabilirsiniz.
4
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Eğer aceleniz varsa et pişirmeyin. Lokum gibi et pişirmek için zamanınızın olması şart! Eti buzdolabından çıkardığınız gibi pişirmeyin başlamayın, minimum 30 dakika et oda sıcaklığına gelene kadar bekletin.
5
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Eti fırında pişirecekseniz fırını 180 dereceye önceden ayarlamalısınız. Eğer biftek yapıyorsanız ve etiniz kalınsa, bıçakla etin üzerine küçük yarıklar açabilirsiniz.
6
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Eğer kuşbaşı doğrayarak bir et yemeği yapıyorsanız tavayı hafif kızdırın, bir çay kaşığı sirke koyun. Böylece daha lezzetli bir et yemeği ortaya çıkacaktır.
7
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Limon suyu ya da sirke gibi asidik içerikli bir suda etleri 30 dakika kadar beklettikten sonra pişirirseniz etler lokum gibi olur. Ama bu süre 30 dakikayı da geçmemeli. Çünkü fazlası etin bozulmasına neden olabilir.