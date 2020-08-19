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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: iStock-Ingimage
Haber Giriş: 19 Ağustos 2020 - 16:27,

Listenize mutlaka ekleyin… Sigarayı bırakmaya yardımcı oluyor!

Sigarayı bırakmaya karar verdiğinizde beslenmenizde yapacağınız küçük değişiklerle bu süreci kolaylaştırabilir ve kilo alımını engelleyebilirsiniz. Peki bunun için nelere dikkat etmeli? Hangi besinleri tüketmeli? Uzman Diyetisyen Hilal Konak, sigarayı bırakmaya yardımcı besinleri sıraladı.

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1
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İşte sigarayı bırakmanıza yardımcı olacak beslenme önerileri…

2
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Sigara bırakıldıktan sonra nikotinin vücuttan atılma sürecinde kan şekeri seviyelerinde düzensizlikler oluşmaktadır. Bu nedenle kan şekeri seviyesinde hızlı değişikliklere neden olan gıdalardan uzak durulmalıdır (Beyaz ekmek, un, şeker, pirinç, paketli gıdalar, beyaz undan yapılmış gıdalar, tatlı, hamur işleri, poğaça gibi).

3
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Zencefil tüketilebilir veya zencefil çayı içilebilir. Zencefil, akciğerlerin toksinlerden temizlenmesine yardımcı olmaktadır.

4
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Meyankökü çayı içmek hem aromasıyla hem etken maddesiyle sigaraya olan ihtiyacı azaltır.

5
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Karanfil çiğnemek veya karanfil çayı içmek de sigarayı bırakma sürecini kolaylaştırmaktadır.

6
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Atıştırma hissini azaltmak için düşük kalori yüksek su içeriğine sahip olan salatalık veya kereviz sapı tercih edilebilir.

7
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Sigara kullanan kişilerin plazmada C vitamini ve B-karoten seviyesi daha düşüktür. Sigarayı bırakma sürecinde C vitamini ve antioksidan kaynağı olan, vücudu toksinlerden temizleyen portakal, greyfurt, kivi gibi taze meyveler mutlaka tüketilmelidir. C vitamini alımı sigara içme isteğini azaltacaktır.

8
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Yaban mersini, mürdüm eriği, böğürtlen gibi mor meyveler de yüksek antioksidan içeriğiyle sigara bırakma sürecini kolaylaştıracaktır.

9
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Tarçınlı su içmek ya da yoğurda, süte, çaya tarçın ilave etmek sigarayı bırakmaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca kan şekerini dengeleyerek kilo kontrolünde etkili olacaktır.

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Kilo kontrolü sağlamak için, öğünlerde ana yemeğin yanında mutlaka bol yeşillik içeren salata tüketilmelidir. Yemekle birlikte düzenli olarak salata tüketimi, iştah kontrolüne de yardımcı olacaktır.

11
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Sigarayı hatırlatan çay ve kahve gibi içeceklerin tüketimi sınırlandırılmalıdır.

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Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Sanisoğlu ise sigara ve alkolün zararlarına dikkat çekti, alkol ve sigara bağımlılığının kalıcı körlüğe götürdüğünü söyledi, önemli uyarılar yaptı.

13Sigara, göz hastalıklarına yakalanma riskini artırıyor
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Sigara, göz hastalıklarına yakalanma riskini artırıyor

Alkolden daha fazla ve daha sık tüketilen sigara, içenleri de etrafındakileri de ciddi şekilde etkiliyor. Alkol gibi sigara da sarı nokta hastalığı ve kataraktın oluşmasına neden olabiliyor. Çok yoğun şekilde sigara tüketen insanlar bu hastalıklara yakalanma risklerini 4 kat daha fazla artırıyor. Sigara ayrıca retinada bulunan hücrelerin beslenmesi ve zararlı maddelerin uzaklaştırılmasıyla görevli göz damarlarının tıkanmasına da yol açabiliyor. Göz damarlarında oluşan bu tıkanıklık, gözdeki retina hücrelerinin ölmesine sebep olarak sarı nokta hastalığına zemin hazırlayabiliyor. Ayrıca göz kuruluğu, diyabetik retinopati, üveit ve glokom gibi hastalıkların başlangıcına veya ilerlemesine neden olabiliyor. Kişi sigara kullanımına devam ederse, görme kayıplarına kadar ilerleyen büyük problemlerle karşılaşabiliyor.

14Sahte alkol kalıcı körlük sebebi
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Sahte alkol kalıcı körlük sebebi

Günlük hayatta yaşanan olumsuz bütün unsurların yanında sigara ve alkol kullanımı da vücutta ve gözlerde hastalıkların oluşmasına neden oluyor. Tüketilen alkol miktarına göre ilk olarak görüşte bulanıklaşma ve çift görme başlıyor. Alkol tüketimi devam ettiğindeyse göz bebekleri tepki vermekte ağırlaşıyor ve renkler algılanırken sorunlar oluşmaya başlıyor. Alkol vücuttan çıksa dahi gözler üzerinde problemler yaşanmaya devam ediyor.

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Bu kadar büyük etkilere neden olan alkol tüketildikten sonra araç kullanmak da trafik kazalarına sebebiyet verebiliyor. Uzun süreli kullanımdaysa katarakt ve sarı nokta hastalığının gelişimini hızlandırıyor. Ayrıca vücuttaki A vitamini oranı zamanla azalarak kornealarda incelemelere, göz kuruluğuna ve gece görüşte azalmalara yol açabiliyor. Körlüğe kadar ilerleyebilen alkol kullanımının zemin hazırladığı zararların farkına varmak gerekiyor.

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