Listenize mutlaka ekleyin… Sigarayı bırakmaya yardımcı oluyor!

Sigara kullanan kişilerin plazmada C vitamini ve B-karoten seviyesi daha düşüktür. Sigarayı bırakma sürecinde C vitamini ve antioksidan kaynağı olan, vücudu toksinlerden temizleyen portakal, greyfurt, kivi gibi taze meyveler mutlaka tüketilmelidir. C vitamini alımı sigara içme isteğini azaltacaktır.