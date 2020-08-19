Listenize mutlaka ekleyin… Sigarayı bırakmaya yardımcı oluyor!

Sigara, göz hastalıklarına yakalanma riskini artırıyor Alkolden daha fazla ve daha sık tüketilen sigara, içenleri de etrafındakileri de ciddi şekilde etkiliyor. Alkol gibi sigara da sarı nokta hastalığı ve kataraktın oluşmasına neden olabiliyor. Çok yoğun şekilde sigara tüketen insanlar bu hastalıklara yakalanma risklerini 4 kat daha fazla artırıyor. Sigara ayrıca retinada bulunan hücrelerin beslenmesi ve zararlı maddelerin uzaklaştırılmasıyla görevli göz damarlarının tıkanmasına da yol açabiliyor. Göz damarlarında oluşan bu tıkanıklık, gözdeki retina hücrelerinin ölmesine sebep olarak sarı nokta hastalığına zemin hazırlayabiliyor. Ayrıca göz kuruluğu, diyabetik retinopati, üveit ve glokom gibi hastalıkların başlangıcına veya ilerlemesine neden olabiliyor. Kişi sigara kullanımına devam ederse, görme kayıplarına kadar ilerleyen büyük problemlerle karşılaşabiliyor.