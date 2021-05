Limonlu suyun faydaları nelerdir? İşte limonlu suyun vücuda etkisi

C vitamini dışında birçok vitamin, mineral ve fitokimyasal bileşikleri de içeren limon özellikle bağışıklık sistemi için çok önemlidir.



Bunun yanı sıra C vitamininin vücuttaki yağın metabolize edilmesinde rol oynadığını belirten bazı araştırmalar vardır. Amerikan Klinik Beslenme Dergisinde yayınlanan bir çalışmada ise egzersiz sırasında alınan C vitaminin yağ yakımını destekleyici etkilerinin olduğu belirtilmiştir. Yani sirke gibi limonun da tek başına zayıflatmada etkili olduğundan bahsedemeyiz.



Zayıflama üzerine direkt etkili olduğunu söyleyemesek bile limonun kalorisi oldukça düşüktür. Tariflerinize limonu ekleyerek yağı, şekeri ve tuzu aza indirebilirsiniz.