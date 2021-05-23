Limonlu suyun faydaları nelerdir? İşte limonlu suyun vücuda etkisi
Limon, salatalara, yemeklere kimi zaman da tatlılara lezzet katar. Beslenme listemizden eksik olmayan limon, sağlık için de oldukça faydalı. Peki Limonlu suyun faydaları nelerdir? İşte limonlu suyun vücuda etkisi...
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Limon, iyi bir C vitamini kaynağı. Özellikle de antioksidan özelliği ile vücuttan serbest radikalleri uzaklaştırıyor. Diyetisyen ve NLP Uzmanı Serkan Tutar, limonun nelere iyi geldiğini anlattı.
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Limon nelere iyi gelir?
Yüksek tansiyon sıkıntısı olan kişiler limon tüketmeye özen göstermelidir. Limonun diğer bir özelliği ise anti-mikrobiyal özelliği olması ve enfeksiyonlara karşı koruyucu olmasıdır.
C vitamini içeriği yüksek olan limonun en önemli özelliği antioksidan etki göstermesidir. Gün içerisinde yaşadığımız stres, sigara, yanlış pişirme teknikleri ile hazırlanmış yemekleri tüketmek, vücuttaki serbest radikal seviyesinin yükselmesine neden oluyor. Antioksidan özellikli C vitamini kaynağı olan limon, bu seviyenin yükselmesini engelleyen ve vücuttan serbest radikalleri uzaklaştıran başlıca besinlerden biridir.
Antioksidan özellikli besinler kansere karşı koruyucu etki gösteriyor. Son 30 yılda yapılan birçok çalışma ve araştırma limonun başta; kolon, prostat, göğüs, akciğer ve pankreas kanseri olmak üzere 12 kanser türüne karşı koruyucu etkisi olduğu saptanmıştır. Ayrıca limon tümör gelişimini engelleyen başlıca besinlerden biridir.
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Limonlu suyun faydaları
Diyetisyen Deniz Zünbülcan, limonlu suyun vücuda etkileri ile ilgili önemli bilgiler verdi.
Limonlu su vücudun toksinlerden arınarak temizlenmesinde etkilidir. Ancak direkt zayıflama etkileri vardır demek için çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Yaşam şekliniz haline getirebileceğiniz keyifli, sağlıklı ve bilimsel yöntemlerden oluşan beslenme programınıza destek olarak kullanabileceğiniz bir alternatiftir. Tüm bunlarla beraber sağlıklı ve fit bir yaşam için %70 beslenmenizin %30 da egzersizin etkili olduğunu unutmamalısınız.
Limonun kan sulandırıcı etkisi de vardır. İlaç kullanan kişilerin de kendi uzmanlarına danışmalarında fayda vardır.
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Kan basıncı, kolesterol ve kan şekeri düzeylerine de olumlu etkileri olabilir.
Limonun tansiyon düşürücü etkisi olduğu için normalde düşük tansiyon yaşayan kişilerin limonlu sudan uzak durmaları gerekebilir. Aksi halde kilo verme düşüncesi ile farklı sağlık problemleri yaşayabilirler.
Yine içerisindeki faydalı bileşikler olan flavonoidler vücutta oluşabilecek iltihaba karşı koruyucu etkilidir.
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C vitamini dışında birçok vitamin, mineral ve fitokimyasal bileşikleri de içeren limon özellikle bağışıklık sistemi için çok önemlidir.
Bunun yanı sıra C vitamininin vücuttaki yağın metabolize edilmesinde rol oynadığını belirten bazı araştırmalar vardır. Amerikan Klinik Beslenme Dergisinde yayınlanan bir çalışmada ise egzersiz sırasında alınan C vitaminin yağ yakımını destekleyici etkilerinin olduğu belirtilmiştir. Yani sirke gibi limonun da tek başına zayıflatmada etkili olduğundan bahsedemeyiz.
Zayıflama üzerine direkt etkili olduğunu söyleyemesek bile limonun kalorisi oldukça düşüktür. Tariflerinize limonu ekleyerek yağı, şekeri ve tuzu aza indirebilirsiniz.