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GeriSağlık Limonlu suyun faydaları nelerdir? İşte, limonlu su içmek için 11 güçlü neden!
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Sağlık
Fotoğraflar: iStock
Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 - 11:49 | 

Limonlu suyun faydaları nelerdir? İşte, limonlu su içmek için 11 güçlü neden!

Özellikle sıcak havalarda gün boyu su içme ihtiyacı duyarız. Bir de bu ihtiyaca fazla kilolarımızdan kurtulma çabası girince, alternatif içecekler aramaya başlarız. Eğer siz de buna katılıyorsanız, çoktan limonlu suyun faydalarını araştırmaya başlamışsınızdır bile. İşte bu yazımızda sizlere limonlu su içmek için 11 güçlü nedeni paylaşıyoruz.

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Sürekli su içmekten sıkıldıysanız ve alternatif arıyorsanız, sizin için çok daha lezzetli ve sağlıklı olan limonlu su içmek için on beş ikna edici nedenimiz var! Su elbette temel içeceğimizdir ancak bazen farklı tatlar da aramıyor değiliz. İşte suya alternatif olarak faydalı ve kalorisiz bir tat arıyorsanız limonlu su tam size göre! İşte limonlu suyun faydaları…

2Cildi temizler

Cildi temizler

Çoğumuz için limonlu su içmenin en ikna edici nedenlerinden biri de cildimizi temiz tutmaya yardımcı olabilmesidir. Su tek başına cildi temiz tutmak için toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir, ancak limonlara eklenen C vitamini, cildi lekelerden uzak tutmak ve ince çizgileri ve kırışıklıkları azaltmak için toksinleri kanımızdan temizlemeye yardımcı olur!

3PH değerinizi dengeler

PH değerinizi dengeler

Vücudunuzdaki pH'ı dengelemek hakkında çok fazla konuşma var ve limon suyu tam da bunu yapıyor! Limon asidik gibi görünürler ancak aslında vücudumuz üzerinde çok alkalileştirici bir etkiye sahiptirler. Vücudunuzu alkali durumda tutmak, hastalıkların ve patojenlerin hayatta kalmasını da önler, bu nedenle içmek oldukça önemlidir!

4Bağışıklık sisteminizi güçlendirir

Bağışıklık sisteminizi güçlendirir

Limonlu su içmenin bir başka harika faydası da bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye yardımcı olmasıdır. Bu günlerde kimin hastalanmaya vakti var, değil mi? Limon suyundaki potasyum kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olur, beyin ve sinir fonksiyonlarını uyarır ve C vitamini soğuk algınlığı ile savaşmaya yardımcı olur. Eğer hastaysanız, bir limon suyu ve biraz bal ile sıcak su içmeyi deneyin.

5Kilo verdirir

Kilo verdirir

Limon suyu cildimizin temiz kalmasına, sağlığımızı dengelemesine ve güçlendirmesine yardımcı olmasının yanı sıra, kilo vermeye de etki eder. Limonlu su içmek metabolizmanızı hızlandırmaya, iştahı kesmeye ve açlığı dindirmeye yardımcı olur.

6Nefesi tazeler

Nefesi tazeler

Limonlu suyun favori faydalarından biri de nefesinizi tazelemeye yardımcı olması. Bu, bir şeyler içtikten, baharatlı bir yemek yedikten sonra nefesinizi tazelemek istediğiniz zamanlar için gerçekten etkilidir. Bütün bunlar ağzınızı kurutabilir ve bu da nefesinizin kokmasına neden olabilir, o yüzden ağzınızı biraz limonlu suyla çalkalayın.

7Beyin ve sinir sistemini güçlendirir

Beyin ve sinir sistemini güçlendirir

Limonlu su içmenin etkileyici etkilerinden bir diğeri de bol miktarda potasyum içermesidir. Düşük potasyum seviyeleri depresyon, kaygı, unutkanlık ve beyin sisi ile ilişkilendirilmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi, limonlar ayrıca çok fazla stres altındayken tükenen C vitamini ile doludur.

8Solunum problemlerine yardımcı olur

Solunum problemlerine yardımcı olur

Astım veya enfeksiyon gibi solunum sorunları yaşıyorsanız, limonlu su sizin için ideal bir içecek! Limonlu su antibakteriyel özelliklere sahiptir ve göğüs enfeksiyonlarından kurtulmaya yardımcı olur ve öksürükleri giderir. Limon suyunun ayrıca vücudu alkali ve daha dengeli tutmaya yardımcı olduğu için alerjiler için yararlı bir doğal çözüm olduğu söylenir.

9Sindirim sorunlarına yardımcı olur

Sindirim sorunlarına yardımcı olur

Limon suyunun tonlarca farklı gücü vardır. Yaşadığınız herhangi bir sindirim probleminde size gerçekten yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? Bu konuda bana güvenin, eğer mideniz çok ağrıyorsa limonlu su içmeye başlayın ve midenizde büyük bir rahatlama göreceksiniz.

10Enflamasyonu azaltır

Enflamasyonu azaltır

Enflamasyon, özellikle vücudunuzun her yerinde fark ediyorsanız, gerçekten acıtabilir. Pekala, limonlu su içmenin en büyük faydalarından biri, iltihabı azaltmaya yardımcı olması ve tahrişleri tamamen yatıştırmasıdır.

11Enerji verir

Enerji verir

Sabahları bir fincan kahve içiyor ve sonra 14:30 civarında, yorgunluktan bitkin mi hissediyorsunuz? Kahve yerine limonlu sıcak su içerseniz, sadece kafeininizi kesmekle kalmaz, aynı zamanda çarpıntılarınızı da engeller.

12Potasyum kaynağı

Potasyum kaynağı

Limon suyu içmenin son faydası, daha önce bahsettiğimiz potasyum kaynağı olmasıdır. Eğer muz hayranı değilseniz ve potasyum kaynağı arıyorsanız, neden günde birkaç bardak limon suyu içmiyorsunuz? Mutlaka siz de deneyin ancak öncesinde doktorunuza danışmayı da ihmal etmeyin.

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