Limon soslu Alman kek tarifi

Çok pratik ve bir o kadar da lezzetli bir tarif... Malzeme listesi ve hazırlanışı şöyle...150 gr tereyağı3 adet yumurta150 gr şeker bir çimdik tuz200 gr un1 limonun rendesi1 tatlı kaşığı kabartma tozuLimon Sos:100 gr pudra şekeri1 limonun suyu2 çorba kaşığı suFırın 175 derece'ye ısıtılır. 23 cm çapında bir kek kalıbı yumuşatılmış tereyağı ile yağlanır, galeta unu serpilir, silkelenir. Tereyağı eritilip, soğutulur.Yumurta, şeker, tuz ve limon rendesi rengi açık sarıya dönüp, koyulaşıncaya kadar çırpılır. Tereyağı konur, karıştırılır, unlu karışım yavaşça ilave edilir. Yumurta, şeker, tuz ve limon rendesi rengi açık sarıya dönüp, koyulaşıncaya kadar çırpılır. Tereyağı konur, karıştırılır, unlu karışım yavaşça ilave edilir.Çok karıştırmadan hazırlanan kalıba dökülür 35 dakika kadar pişirilir, kürdan testi yapılır. Fırından çıkarılıp 5 dakika kadar soğumaya bırakılır. Pudra şekeri ve limon suyu ile su pürüzsüz olana dek karıştırılır. Kalıptan servis tabağına alınan kekin üzerine şiş ile delikler açılır.Hazırlana sos kaşıkla yavaş yavaş deliklerden dökülür. Kek soğutulmuş olarak servis edilir.Bu tarif Oya's Cuisine sitesi yazarı Oya Emerk'e aittir.