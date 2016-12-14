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Hürriyet
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Nasil Yapilir
 

Limon soslu Alman kek tarifi

Çok pratik ve bir o kadar da lezzetli bir tarif.

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1
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Çok pratik ve bir o kadar da lezzetli bir tarif... Malzeme listesi ve hazırlanışı şöyle...

2Malzeme Listesi
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Malzeme Listesi

150 gr tereyağı

3 adet yumurta

150 gr şeker

bir çimdik tuz

200 gr un

1 limonun rendesi

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Limon Sos:

100 gr pudra şekeri

1 limonun suyu

2 çorba kaşığı su

3
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Fırın 175 derece'ye ısıtılır.

23 cm çapında bir kek kalıbı yumuşatılmış tereyağı ile yağlanır, galeta unu serpilir, silkelenir.

Tereyağı eritilip, soğutulur.

4
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Yumurta, şeker, tuz ve limon rendesi rengi açık sarıya dönüp, koyulaşıncaya kadar çırpılır.

Tereyağı konur, karıştırılır, unlu karışım yavaşça ilave edilir.

5
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Yumurta, şeker, tuz ve limon rendesi rengi açık sarıya dönüp, koyulaşıncaya kadar çırpılır.

Tereyağı konur, karıştırılır, unlu karışım yavaşça ilave edilir.

Çok karıştırmadan hazırlanan kalıba dökülür

6
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35 dakika kadar pişirilir, kürdan testi yapılır.

Fırından çıkarılıp 5 dakika kadar soğumaya bırakılır.

7
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Pudra şekeri ve limon suyu ile su pürüzsüz olana dek karıştırılır.

8
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Kalıptan servis tabağına alınan kekin üzerine şiş ile delikler açılır.

9
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Hazırlana sos kaşıkla yavaş yavaş deliklerden dökülür.

10
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Kek soğutulmuş olarak servis edilir.

Bu tarif Oya's Cuisine sitesi yazarı Oya Emerk'e aittir.

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