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Limon kremalı cheesecake tarifi

Limon kremalı cheesecake tarifi

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1
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Ağız sulandıracak bir Limonlu Cheesecake tarifi sizlerle.

2Malzeme Listesi:
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Malzeme Listesi:

Tabanı:

• 150 gr burçak/petibör bisküvi

• 3 yemek kaşığı toz şeker

• 4 çorba kaşığı tuzsuz tereyağı, eritilmiş, ılık

İç Dolgu:

• 250 gr toz şeker

• 1 çorba kaşığı limon kabuğu rendesi

• 2 adet limonun suyu

• 750 gr krem peynir (oda sıcaklığında)

• 4 adet iri yumurta

• 2 tatlı kaşığı vanilya

• 1/4 tatlı kaşığı tuz

• 120 ml süt kreması

Limon Kreması:

• 3 adet limonun suyu ve rendesi

• 100 gr toz şeker

• 3 adet yumurta

• 6 çorba kaşığı tereyağı

3
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Limon suyu, rendesi, şeker ve yumurta tencereye konur ve çırpılır.

4
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Küçük parçalar halinde tereyağı ilave edilir, çok kısık ateşte çırpmaya devam ederek pişirilir.

5
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Limonlu krema kalınlaştığı ve üzerinde ilk köpük görüldüğü zaman (aşağı yukarı 6 dakika) kaseye alınır ve soğuması için üzeri kapatılarak buzdolabına kaldırılır.

6
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Fırın 160 dereceye ısıtılır. Petibör bisküviler (ya da tercih ettiğiniz başka bir bisküvi) mutfak robotuna konur, çekilir.

7
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Şeker ilave edilir, birlikte çekilir, ılık tereyağı yavaş yavaş karışıma akıtılarak, katılır ve bir iki karıştırma ile hamur toparlanır.

8
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Kelepçeli kalıba alınan hamur her tarafı eşit kalınlıkta olacak şekilde tabana yerleştirilir ve 10 dakika kadar pişirilir.

9
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Soğutulur ve kalıbın altını ve kenarlarını da içine alacak şekilde kalıbın dışı folyo ile kaplanır. Daha büyük bir tepsi içine oturtulur.

10
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Dolgusu için şekerin 1/4 kadarı ve limon kabuğu rendesi yine mutfak robotuna konur ve kokusu çıkıp, rengi sararıncaya kadar birlikte çalıştırılır.

11
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Daha sonra kalan şeker de ilave edilir ve karışması için tekrar çalıştırılır.

12
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Büyük bir kaseye krem peynir konur ve 5 saniye kadar mikserle karıştırılır.

13
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Limonlu şeker karışımı yavaş yavaş ilave edilir. Sonra mikserin hızı artırılarak krema gibi pürüzsüz olana kadar yaklaşık 3 dakika çırpılır.

14
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Mikserin hızı azaltılır ve yumurtalar 2’şer 2'şer ilave edilir. Limon suyu, vanilya ve tuz da konur. En son krema ilave edilir ve hepsinin karışması için 5 saniye daha çırpılır.

15
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Hazırladığımız dolgu bisküvilerin üzerine dökülür ve tepsiye kalıbın yarısına gelecek şekilde su konur.

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Orta kısmı hafifçe oynayıp, yüzeyi parlaklığını kaybetmiş ve kenarları puf puf olduğu zaman (yaklaşık 55-60 dakika sonra) cheesecake pişmiş demektir.

17
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Bu aşamada tepsiden alınır, folyosu çıkarılır ve tel ızgara üzerinde soğumaya bırakılır.

18
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Soğuduğu zaman limonlu krema üzerine konur ve süslenir. Üzeri kapatılıp en az 5 saat sonra yenmek üzere buzdolabına kaldırılır.

19
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Afiyetle!

Bu tarif oyascuisine.com'dan Oya Emerk'e aittir.

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