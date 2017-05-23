Limon kremalı cheesecake tarifi

Ağız sulandıracak bir Limonlu Cheesecake tarifi sizlerle. Tabanı:• 150 gr burçak/petibör bisküvi• 3 yemek kaşığı toz şeker• 4 çorba kaşığı tuzsuz tereyağı, eritilmiş, ılık İç Dolgu:• 250 gr toz şeker• 1 çorba kaşığı limon kabuğu rendesi• 2 adet limonun suyu• 750 gr krem peynir (oda sıcaklığında)• 4 adet iri yumurta• 2 tatlı kaşığı vanilya• 1/4 tatlı kaşığı tuz• 120 ml süt kreması Limon Kreması:• 3 adet limonun suyu ve rendesi• 100 gr toz şeker• 3 adet yumurta• 6 çorba kaşığı tereyağı Limon suyu, rendesi, şeker ve yumurta tencereye konur ve çırpılır. Küçük parçalar halinde tereyağı ilave edilir, çok kısık ateşte çırpmaya devam ederek pişirilir. Limonlu krema kalınlaştığı ve üzerinde ilk köpük görüldüğü zaman (aşağı yukarı 6 dakika) kaseye alınır ve soğuması için üzeri kapatılarak buzdolabına kaldırılır.Fırın 160 dereceye ısıtılır. Petibör bisküviler (ya da tercih ettiğiniz başka bir bisküvi) mutfak robotuna konur, çekilir.Şeker ilave edilir, birlikte çekilir, ılık tereyağı yavaş yavaş karışıma akıtılarak, katılır ve bir iki karıştırma ile hamur toparlanır.Kelepçeli kalıba alınan hamur her tarafı eşit kalınlıkta olacak şekilde tabana yerleştirilir ve 10 dakika kadar pişirilir.Soğutulur ve kalıbın altını ve kenarlarını da içine alacak şekilde kalıbın dışı folyo ile kaplanır. Daha büyük bir tepsi içine oturtulur.Dolgusu için şekerin 1/4 kadarı ve limon kabuğu rendesi yine mutfak robotuna konur ve kokusu çıkıp, rengi sararıncaya kadar birlikte çalıştırılır.Daha sonra kalan şeker de ilave edilir ve karışması için tekrar çalıştırılır. Büyük bir kaseye krem peynir konur ve 5 saniye kadar mikserle karıştırılır. Limonlu şeker karışımı yavaş yavaş ilave edilir. Sonra mikserin hızı artırılarak krema gibi pürüzsüz olana kadar yaklaşık 3 dakika çırpılır.Mikserin hızı azaltılır ve yumurtalar 2’şer 2'şer ilave edilir. Limon suyu, vanilya ve tuz da konur. En son krema ilave edilir ve hepsinin karışması için 5 saniye daha çırpılır.Hazırladığımız dolgu bisküvilerin üzerine dökülür ve tepsiye kalıbın yarısına gelecek şekilde su konur. Orta kısmı hafifçe oynayıp, yüzeyi parlaklığını kaybetmiş ve kenarları puf puf olduğu zaman (yaklaşık 55-60 dakika sonra) cheesecake pişmiş demektir. Bu aşamada tepsiden alınır, folyosu çıkarılır ve tel ızgara üzerinde soğumaya bırakılır.Soğuduğu zaman limonlu krema üzerine konur ve süslenir. Üzeri kapatılıp en az 5 saat sonra yenmek üzere buzdolabına kaldırılır.Afiyetle!Bu tarif oyascuisine.com'dan Oya Emerk'e aittir.