LGS’ye sayılı günler kaldı! Sınav öncesinde nelere dikkat edilmeli?

Öğrencilere, sınavdan bir gün önce yürüyüş yapmalarını, geç yatmamalarını, sabah kahvaltı etmelerini ve zamanlamalarını iyi planlamalarını da önerdiklerini ifade eden Gazioğlu, LGS adaylarına yönelik diğer sınav tüyolarını şöyle sıraladı:

- Stres olursanız, nefes tekniğini kullanabilirsiniz.

- Gözlerinizi 30 saniye kadar kapatıp yeniden odaklanmayı sağlayabilirsiniz.

- Zorlandığınız sorulara işaret koyun, sonra tekrar geri dönme şansı yaratın.

- Hareket etme ihtiyacınız olursa kollarınızı yukarı ya da yana uzatarak bedeninizi esnetebilirsiniz.

- Gülümseyin. Yüzünüzdeki gülümseme bir süre sonra duyguları ve davranışı etkiler.

- Dikkat dağılırsa ya da mola ihtiyacınız olursa dik oturun. Derin bir nefes alın, hedefinizi hatırlayın.