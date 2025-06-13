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LGS velilerine özel 5 kritik öneri!

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#Lgs#LGS#Sınav Kaygısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 08:22

Bir milyonu aşkın öğrencinin katılacağı LGS'ye sayılı günler kala heyecan dorukta. 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek sınavda öğrenciler hem akademik bilgilerini hem de stres yönetimine yönelik becerilerini ortaya koyarak hedefledikleri liselere girmek için yarışacak!