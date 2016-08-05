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Hürriyet
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Nasil Yapilir
 

Lezzetli zeytinyağlı yemek yapmanın püf noktaları

Zeytinyağlı tariflerinizi minik dokunuşlarla güzelleştiren özel tüyolar ile müthiş sofralar hazırlayın.

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1
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Zeytinyağlıları pişirirken daha lezzetli olması için içine 1-2 adet küp şeker atın.

2
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Soğanları doğradıktan sonra birkaç saat zeytinyağında bekletin.

3
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Zeytinyağlı dolma yaparken içine kullanacağınız soğanı rendeleyip sulandırmayın, bıçak ile doğrayın.

4
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Domates salçasının bozulmasını önlemek için salçanın üzerine sıvıyağ dökün.

5
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Zeytinyağlı yemeklerinizi pişirdikten sonra bir gün bekletin. Bekledikten sonra çok daha lezzetli olacaktır.

6
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Zeytinyağlı yemek yaparken tencerenin dibi sarmasın diye altına sebzenin yapraklarını ya da saplarını koyun.

7
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Yeşil renkli sebzelerin pişerken rengini koruması için tencerenin kapağını ara ara açın ve buharın dışarı çıkmasını sağlayın.

8
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Domatesin kabuğunun çabuk soyulması için 1 dakika sıcak suda beklettikten sonra soğuk suya koyun.

9
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Maydanozların yapraklarını yıkayıp kurulayın daha sonra bir kavanoza doldurarak ağzını sıkıca kapatın ki daha uzun ömürlü olsun.

10
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Soyulmuş patlıcanların kararmaması için 20 dakika tuzlu suda bekletin.

11
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Patatesi haşlarken dağılmaması için suyuna 1 kaşık sirke ilave edin.

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