Lezzetli zeytinyağlı yemek yapmanın püf noktaları

Zeytinyağlıları pişirirken daha lezzetli olması için içine 1-2 adet küp şeker atın.Soğanları doğradıktan sonra birkaç saat zeytinyağında bekletin.Zeytinyağlı dolma yaparken içine kullanacağınız soğanı rendeleyip sulandırmayın, bıçak ile doğrayın. Domates salçasının bozulmasını önlemek için salçanın üzerine sıvıyağ dökün.Zeytinyağlı yemeklerinizi pişirdikten sonra bir gün bekletin. Bekledikten sonra çok daha lezzetli olacaktır.Zeytinyağlı yemek yaparken tencerenin dibi sarmasın diye altına sebzenin yapraklarını ya da saplarını koyun.Yeşil renkli sebzelerin pişerken rengini koruması için tencerenin kapağını ara ara açın ve buharın dışarı çıkmasını sağlayın.Domatesin kabuğunun çabuk soyulması için 1 dakika sıcak suda beklettikten sonra soğuk suya koyun.Maydanozların yapraklarını yıkayıp kurulayın daha sonra bir kavanoza doldurarak ağzını sıkıca kapatın ki daha uzun ömürlü olsun.Soyulmuş patlıcanların kararmaması için 20 dakika tuzlu suda bekletin.Patatesi haşlarken dağılmaması için suyuna 1 kaşık sirke ilave edin.