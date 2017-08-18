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GeriNasil Yapilir Lezzetli ve kabaran kek yapmanın 10 püf noktası
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Hürriyet
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Nasil Yapilir
 

Lezzetli ve kabaran kek yapmanın 10 püf noktası

Pratik bilgilerle daha kabarık, daha lezzetli ve daha renkli kekler yapabilirsiniz.

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1
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Kekinizin yumuşak olması için fırından çıkardıktan sonra üzerini havlu ile kapatın.

2
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Kekin daha iyi kabarması için yumurtaları en az 1 saat önce buzdolabından çıkarın.

3
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Kekin iyice kabarması için fırının kapağını 40 dakika açmayın.

4
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Yumurta ve şekeri hep aynı yönde çırparsanız kekiniz daha iyi kabarır.

5
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Kabartma tozu ve unu karıştırarak hamura eklerseniz kek daha iyi kabarır.

6
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Kekinizi çikolata ile süsleyecekseniz erittiğiniz çikolataya tereyağı ekleyerek daha lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz.

7
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Kek kalıbın ortasındaki yuvarlak boşluğu hamuru dökmeden önce alüminyum folyo ile kaplarsanız kek kalıptan kolayca çıkar.

8
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Pasta kekini daha düzgün kesmek için bıçak kullanmak yerine ince ipi kekin etrafına gerip dikkatlice çekin.

9
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Keki fırına koymadan önce 15 dakika dinlendirirseniz kekiniz çökmez.

10
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Keki süslemek için kullandığınız meyveleri limon suyuna batırırsanız kararlamalarını engellersiniz.

11
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Kekin içine ekleyeceğiniz fındık, badem ve ceviz gibi kuruyemişleri una bulayarak atarsanız kekte eşit şekilde dağılır.

12
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Keke meyve koyacaksanız kek hamuruna 2 yemek kaşığı mısır unu ekleyin ki meyvelerin suyu kekin kıvamını bozmasın.

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