Lezzetli ve kabaran kek yapmanın 10 püf noktası

Kekinizin yumuşak olması için fırından çıkardıktan sonra üzerini havlu ile kapatın.Kekin daha iyi kabarması için yumurtaları en az 1 saat önce buzdolabından çıkarın.Kekin iyice kabarması için fırının kapağını 40 dakika açmayın.Yumurta ve şekeri hep aynı yönde çırparsanız kekiniz daha iyi kabarır.Kabartma tozu ve unu karıştırarak hamura eklerseniz kek daha iyi kabarır.Kekinizi çikolata ile süsleyecekseniz erittiğiniz çikolataya tereyağı ekleyerek daha lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz.Kek kalıbın ortasındaki yuvarlak boşluğu hamuru dökmeden önce alüminyum folyo ile kaplarsanız kek kalıptan kolayca çıkar.Pasta kekini daha düzgün kesmek için bıçak kullanmak yerine ince ipi kekin etrafına gerip dikkatlice çekin.Keki fırına koymadan önce 15 dakika dinlendirirseniz kekiniz çökmez.Keki süslemek için kullandığınız meyveleri limon suyuna batırırsanız kararlamalarını engellersiniz.Kekin içine ekleyeceğiniz fındık, badem ve ceviz gibi kuruyemişleri una bulayarak atarsanız kekte eşit şekilde dağılır.Keke meyve koyacaksanız kek hamuruna 2 yemek kaşığı mısır unu ekleyin ki meyvelerin suyu kekin kıvamını bozmasın.