Lezzetli hamur işleri yapmanın püf noktaları

Hamuru yapmadan önce yumurta, süt ve yağ gibi kullanacağınız malzemeleri buzdolabından çıkartıp oda sıcaklığında bekletin.Pasta, kek ve kurabiyelerinizin hamuruna biraz limon suyu koymak, hamurun güzel bir şekilde kabarmasını sağlar.Kekiniz piştikten sonra kalıptan rahatça çıkması için kalıbı 15 dakika kadar ıslak bir bezin üzerinde bekletin. Fırına sürdüğünüz kek kalıbının yanmasını önlemek için kalıbın altına biraz tuz koyabilirsiniz.Hamuru iyice açabilmek için yarım saat dinlenmeye bırakın. Dinlendirilmiş hamurun altının yapışmaması için un serpilmiş bir kaba koyun, üzerinin kurumaması için ise nemli bir bez örtebilirsiniz.Kekiniz piştikten sonra kalıptan rahatça çıkması için kalıbı 15 dakika kadar ıslak bir bezin üzerinde bekletin. Marketten aldığınız bisküvilerin paketini açtıktan sonra kısa sürede bayatlamaması için onları ağzı sıkı kapanan bir kapta saklayabilirsiniz.Hamurunuzu iyice yoğurursanız istediğiniz kıvamı elde edersiniz ancak çok yağurup lastik gibi yapmamalısınız.Keki kolaylıkla çıkartmak için bıçağı kek kalıbının çevresinde dolaştırın ve kalıbı ters çevirin.Fırını önceden ısıtırsanız ve kapağınız açmadan pişirirseniz kekiniz çok iyi kabarır.Pişen kurabiyeler tepside soğuyunca yapışır ve parçalanır, bu nedenle kurabiye tepsisini fırından sıcakken çıkarmanızda fayda vardır.Kek, börek ve kurabiye tarzı hamur işlerini taze olarak servis edin. Kalanını kapaklı kaplarda hava almayacak şekilde kaplayın.