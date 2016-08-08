MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Fotogaleri Haberleri Yasam Haberleri Nasil Yapilir Haberleri Lezzetli hamur işleri yapmanın püf noktaları
GeriNasil Yapilir Lezzetli hamur işleri yapmanın püf noktaları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Nasil Yapilir
 

Lezzetli hamur işleri yapmanın püf noktaları

Daha iyi kabaran ve lezzetli hamur işleri yapmak için bu pratik bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Hamuru yapmadan önce yumurta, süt ve yağ gibi kullanacağınız malzemeleri buzdolabından çıkartıp oda sıcaklığında bekletin.

2
Abone Olgoogle-news

Pasta, kek ve kurabiyelerinizin hamuruna biraz limon suyu koymak, hamurun güzel bir şekilde kabarmasını sağlar.

3
Abone Olgoogle-news

Kekiniz piştikten sonra kalıptan rahatça çıkması için kalıbı 15 dakika kadar ıslak bir bezin üzerinde bekletin.

4
Abone Olgoogle-news

Fırına sürdüğünüz kek kalıbının yanmasını önlemek için kalıbın altına biraz tuz koyabilirsiniz.

5
Abone Olgoogle-news

Hamuru iyice açabilmek için yarım saat dinlenmeye bırakın. Dinlendirilmiş hamurun altının yapışmaması için un serpilmiş bir kaba koyun, üzerinin kurumaması için ise nemli bir bez örtebilirsiniz.

6
Abone Olgoogle-news

Kekiniz piştikten sonra kalıptan rahatça çıkması için kalıbı 15 dakika kadar ıslak bir bezin üzerinde bekletin.

7
Abone Olgoogle-news

Marketten aldığınız bisküvilerin paketini açtıktan sonra kısa sürede bayatlamaması için onları ağzı sıkı kapanan bir kapta saklayabilirsiniz.

8
Abone Olgoogle-news

Hamurunuzu iyice yoğurursanız istediğiniz kıvamı elde edersiniz ancak çok yağurup lastik gibi yapmamalısınız.

9
Abone Olgoogle-news

Keki kolaylıkla çıkartmak için bıçağı kek kalıbının çevresinde dolaştırın ve kalıbı ters çevirin.

10
Abone Olgoogle-news

Fırını önceden ısıtırsanız ve kapağınız açmadan pişirirseniz kekiniz çok iyi kabarır.

11
Abone Olgoogle-news

Pişen kurabiyeler tepside soğuyunca yapışır ve parçalanır, bu nedenle kurabiye tepsisini fırından sıcakken çıkarmanızda fayda vardır.

12
Abone Olgoogle-news

Kek, börek ve kurabiye tarzı hamur işlerini taze olarak servis edin. Kalanını kapaklı kaplarda hava almayacak şekilde kaplayın.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi