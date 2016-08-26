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Hürriyet
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Nasil Yapilir
 

Lezzetli börek yapmanın püf noktaları

Çıtır çıtır börekler yapmak için bu tüyolar çok işinize yarayacak.

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1
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Yufka ile yapılan böreklerde tepsiye yaydığınız yufkaların üzerine eritilmiş margarin ve sütten oluşmuş karışımı dökerseniz böreklerinize ayrı bir lezzet katarsınız.

2
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Böreğinizi fırına atmadan önce mutlaka birkaç saat buzdolabında bekletin ki tam kıvamında olsun.

3
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Yufka ile yaptığınız böreklerin üstüne, böreği fırına vermeden önce bir yumurtayı, bir şişe soda ile çırpıp böreğin üzerine sürerseniz çok daha yumuşak ve kabarık olmasını sağlarsınız.

4
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Böreğin pişme süresi ve ideal fırın ısısı kullanılan malzemeye göre değişir (Mayalı hamur, yufka, yağlı hamur vb.) Bu nedenle böreklerinizi, hamurun kalınlığı ve çeşidine göre uygun ısıda pişirin.

5
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Yufka böreği yaparken, yufkaları sütle ıslatırsanız börekleriniz daha lezzetli olacaktır.

6
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Böreğin üstüne sürmek için yumurta bulamazsanız onun yerine biraz yoğurdu bir yemek kaşığı yağla karıştırıp böreğin üzerine sürebilirsiniz. Bu karışımla böreğinizin üstü yumurtayla kızardığı gibi kızaracaktır.

7
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Sebzeli börek yaparken içinin çok yumuşak kalmamasını istiyorsanız böreğin içinde kullandığınız sebzeleri yıkadıktan sonra suyunu emmesi için üzerine biraz un serpin. Sebzeler yufkaya yapışmayacağı için çok daha lezzetli olacaktır.

8
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Böreğin iç malzemesini tepsiye en az iki yufka döşedikten sonra koyun. Böylece malzemenin böreğin altını nemlendirmesini önlemiş olur ve böreğin daha iyi kızarmasını sağlarsınız.

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