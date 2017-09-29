Lezzetli aşure yapmanın püf noktaları ve aşure tarifi
Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure günü, bu yıl 11 Ekim 2016 Salı gününe denk geliyor. Peki, konu komşuya ikram edebileceğiniz lezzetli aşure nasıl yapılır? Hem püf noktalarını hem de yapılışını sizler için derledik.
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1
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Aşure Günü 2017 yılında hangi tarihe denk geliyor? 21 Eylül 2017'de Muharrem ayının başlamasıyla birlikte Aşure Günü'nün ne zaman olduğu da vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki Aşure Günü ne zaman ve aşure nasıl yapılır?
İslam dünyasında büyük yeri bulunan Muharrem ayının 10'uncu günü Aşure Günü olarak adlandırılıyor. 2017 yılında Aşure Günü 30 Eylül Cumartesi gününe denk geliyor. İşte, aşama aşama aşure yapılışı...
2
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Malzemeler
-2 su bardağı aşurelik buğday
-2,5 su bardağı toz şeker
-1/2 su bardağı kuru fasulye
-1/2 su bardağı nohut
-1/2 su bardağı sarı üzüm
-5-6 adet kuru kayısı
-8-10 bardak kaynamış su
SÜSLEME İÇİN
-Nar içi
-Badem (kabuğu soyulmuş)
-Fındık
-Kuş üzümü
-Ceviz
3
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Hazırlanışı
Nohutu, kuru fasulyeyi ve buğdayı ayrı kaplarda haşlayın. Kuru fasulye, nohut gibi bakliyatların ayrı ayrı haşlanması gerekir. Ürünlerin pişme süresi farklılık gösterdiği için bakliyatlardan biri diri kalırken, diğeri çok yumuşak olabilir. Nohut ve kuru fasulyeyi kaynattıktan sonra kabuklarını çıkarın.
4
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Kayısı ve inciri kesip, üzümü de ayrı kaplarda bir taşım kaynatarak haşlayın. Aşure malzemelerini seçerken kaliteli ve taze malzeme seçmeye, bakliyat ürünlerinin geçen yılın ürünü olmamasına dikkat etmek gerekir.
5
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Akşamdan buğdayı iyice yıkayıp, üzerini 2-3 parmak geçecek kadar sıcak su koyduktan sonra 1-2 dakika kaynatın. Üzerini kapatın. Sabah kapağı açtığınızda yumuşamış buğdayları göreceksiniz. Taşma veya dibine tutma problemi yaşamayacaksınız.
6
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Buğday yumuşayınca nohutu ve kuru fasulyeyi ekleyip, hepsini pişireceğiniz büyüklükte bir tencereye alın. 8-10 bardak kaynamış suyu, yaklaşık 3-4 parmak üstünü geçecek kadar buğdayın üstüne ekleyin ve kısık ateşte 30-45 dakika arası pişirin.Yıkanmış ve haşlanmış kuru meyvelerin suyunu süzüp keserek aşurenin içine atın.
7
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Kuru incir ve üzüm gibi gıdaları kısa süre haşlayıp renkli suyunu döktükten sonra aşureye eklemek gerekir. Bu şekilde aşurenin renginin bozulmasını da engellemiş olursunuz.
8
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Şekeri eklemeden önce tadına bakıp istediğiniz miktarda ekleyin.Tercihen 2,5 su bardağı toz şekeri karıştırarak iyice yedirin.Şeker tamamen eriyince ve aşurenin kıvamı koyulaşınca ateşten alın.
Aşurenin daha aromalı ve renginin beyaz olması için bu aşamada bir miktar yıkanmış pirinç ve ılık süt ekleyebilirsiniz.
Son olarak kaselere paylaştırdığınız aşureyi dilediğiniz gibi süsleyin.