Lezzetli aşure yapmanın püf noktaları ve aşure tarifi

Şekeri eklemeden önce tadına bakıp istedi­ğiniz miktarda ekleyin.Tercihen 2,5 su barda­ğı toz şekeri karıştırarak iyice yedirin.Şeker tamamen eriyince ve aşurenin kıvamı koyulaşınca ateşten alın.



Aşurenin daha aromalı ve renginin beyaz olması için bu aşamada bir miktar yıkanmış pirinç ve ılık süt ekleyebilirsiniz.



Son olarak kaselere paylaştırdığınız aşureyi dilediğiniz gibi süsleyin.