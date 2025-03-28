Lezzetli ama temkinli: Bayramda tatlı tüketimi

Şeker hastaları tatlı tüketirken daha dikkatli olmalı
Bayramda diyabet hastalarının tatlı tüketimi konusunda çok daha dikkatli olması gerekiyor.
Porsiyonları küçük tutun: Şeker miktarını ve kalori alımını sınırlamak büyük önem taşır.
Kan şekerinizi düzenli ölçün: Tatlı tüketimi sonrası kan şekeri seviyesini takip etmek gerekir.
Karbonhidrat alımına dikkat edin: Tatlı tüketildiyse, günün diğer öğünlerinde karbonhidrat alımı azaltılmalıdır.
Düşük glisemik indeksli tatlılar tercih edin: Kan şekerini daha dengeli yükselten sütlü veya fırınlanmış tatlılar daha sağlıklı bir seçenektir.
Düzenli egzersiz yapın: Bayram sürecinde fiziksel aktiviteyi artırmak, kan şekerinin dengede kalmasına yardımcı olur.