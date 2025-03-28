Lezzetli ama temkinli: Bayramda tatlı tüketimi

Şerbetli tatlılar yerine daha sağlıklı alternatifler tercih edilmeli

Geleneksel bayram tatlıları arasında baklava, kadayıf ve revani gibi şerbetli tatlılar başı çeker. Ancak bu tatlıların yüksek şeker ve yağ içeriği nedeniyle daha sağlıklı alternatiflere yönelmek daha doğru olacaktır. Bayramda şerbetli tatlılara alternatif olarak şu seçenekleri tercih edebilirsiniz:

Yoğurtlu Tatlılar: Bal veya stevia gibi doğal tatlandırıcılarla hazırlanan yoğurt tatlıları, kan şekerini daha yavaş yükselten bir alternatif sunar.

Chia Pudding: Chia tohumları, yüksek lif ve omega-3 içeriğiyle sağlıklı bir tatlı alternatifidir.