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Lezzetli ama temkinli: Bayramda tatlı tüketimi

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#Ramazan#Ramazan Bayramı#Bayramda Beslenme
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 10:54

Bayramlar; aile sofralarının kurulduğu, ikramların yapıldığı ve özellikle tatlı tüketiminin zirveye ulaştığı özel zamanlardır. Ancak kontrolsüz tatlı tüketimi, kan şekerinde ani yükselmelere, sindirim problemlerine ve uzun vadede kilo alımına yol açabilir. Diyetisyen Deniz Ayşen Demir, bayramda sağlıklı tatlı tüketimi için dikkat edilmesi gereken noktaları ve alternatif tatlı seçeneklerini paylaştı.