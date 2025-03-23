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Lens kullanımının gizli tehlikesi! Bu belirtilere dikkat… Görme kaybına neden oluyor

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#Sağlık#Kontakt Lens Bakımı#Kontakt Lens Kullanımı
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2025 09:10

Kontakt lensler, gözlük yerine tercih edilen pratik bir seçenek olsa da uzun süreli kullanım göz sağlığını olumsuz etkileyebilir. Özellikle ‘kornea hipoksisi’ adı verilen rahatsızlık, oksijen eksikliği nedeniyle gözde ciddi sorunlara yol açabiliyor. Peki, kontakt lens kullanıcılarını bekleyen bu tehlikenin belirtileri neler? Görme kaybına neden olabilecek bu durumdan nasıl korunulur?