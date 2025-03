Lens kullanımının gizli tehlikesi! Bu belirtilere dikkat… Görme kaybına neden oluyor

1- Lenslere dokunmadan önce ellerinizi sabun ve suyla iyice yıkayın, ardından temiz bir havluyla kurulayın.

2- Kontakt lenslerle kesinlikle uyumamalısınız, çünkü bu gözde tahrişe yol açabilir.

3- Lens takarken, duş alırken, yüzme yaparken ya da gözünüze su kaçmasına neden olabilecek herhangi bir aktivite yapmaktan kaçının.

4- Lens kutusunun her zaman temiz olduğundan emin olun ve hasar görmüşse üç ayda bir ya da daha sık değiştirmeyi unutmayın.

5- Kornea hipoksisi ve diğer göz problemlerinden korunmak için, göz sağlığınızı koruyan alışkanlıklar edinmek oldukça önemlidir. Düzenli göz muayeneleri ve doktor tavsiyelerine uymak, bu tür sağlık sorunlarının önlenmesinde büyük rol oynar.



New York Post'un 'The condition people don’t realize they can get from wearing contacts — it can make your vision worse if you ignore it' başlıklı haberinden derlenmiştir.