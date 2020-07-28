Lazer tedavisi nasıl yapılır, kimlere uygulanır? Lazer tedavisi ile ilgili merak edilenler

İşlem riskli mi? Hangi teknikle yapılırsa yapılsın excimer lazer tedavisi öncesinde tüm göz muayenesi detaylı olarak yapılmalıdır. Kornea topografilerinin (haritalarının) ve kornea kalınlığının mutlaka dikkatle incelenmesi gerekir. Doğru şartlar altında, doğru yapılan lazer tedavisinin ciddi sorunlar yaratma ihtimali çok düşüktür. Sağlam bir dokuya yapılan excimer lazer refraktif cerrahi tedavisinin teknolojik aletler yanında iyi eğitilmiş ve deneyimli hekimlere ihtiyaç gösterdiği bir gerçektir. Hekimlerin ve hastaların doğru yönlendirilmesi, komplikasyonların azalmasına ve sonuçta her iki taraf içinde tatmin edici neticelerin elde edilmesine neden olacaktır. Sonuç olarak iyi değerlendirme yapılmış ve lazer için uygun görülmüş bir göze uygulanan lazer de risk çok düşüktür.