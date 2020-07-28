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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: Alamy-Ingimage-iStock
Haber Giriş: 28 Temmuz 2020 - 13:59,

Lazer tedavisi nasıl yapılır, kimlere uygulanır? Lazer tedavisi ile ilgili merak edilenler

Her göz ve göz numarası lazer için uygun değildir. Uygun olmayan gözlere lazer yapıldığında çeşitli sorunlarla karşılaşma olasılığı olacaktır. Her hastanın detaylı göz muayenesi yapıldıktan sonra bulgularını değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vedat Kaya, lazer tedavisiyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

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İşte lazer tedavisiyle ilgili bilinmesi gerekenler...

2Görme kusurlarında hangi numaralar tedavi edilebiliyor ve başarı oranları nasıl
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Görme kusurlarında hangi numaralar tedavi edilebiliyor ve başarı oranları nasıl?

Lazer tedavisi uygulanabilmesi için kişinin genel olarak 20 yaş üzerinde olması, gözlük numarası ilerlemesinin durması ve işlemi engelleyecek başka bir göz hastalığının olmaması gerekir. Katarakt veya kataraktın başlangıç safhası olan nükleer skleroz olmadığı sürece tedavi için üst yaş sınırı yoktur. Düzeltilebilen numaralar için de bir üst sınır yoktur ama çok yüksek numaralara çıktıkça başarı oranları düşebilir.

3Hastalar işlemden önce nelere dikkat etmeli
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Hastalar işlemden önce nelere dikkat etmeli?

Kontakt lens kullananların doktorunun belirleyeceği süre (1 hafta civarında olabilir) lens kullanmamaları gerekir. İşlem günü hafif yemekler yemesi ve 2 saat aç olması önerilir. Göz makyajının çok iyi temizlenmesi ve işlem günü göz makyajı yapılmaması gerekir.

4Ameliyat süresi nedir
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Ameliyat süresi nedir?

Lazer tedavi süresi dakikalarla ifade edilmekle beraber, işleme girip çıkma süresi 20-30 dakika arasında değişir.

5Hangi anestezi yöntemi uygulanıyor
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Hangi anestezi yöntemi uygulanıyor?

Lazer tedavilerinde topikal anestezi denilen damla anestezi uygulanır.

6Normal hayata dönüş ne zaman olur
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Normal hayata dönüş ne zaman olur?

Birkaç gün denebilir. Genellikle 2 gün içinde günlük rutine dönülebilir. Ancak dikkat gerektiren işlerde birkaç gün konfor problemleri olabilir.

7İşlem riskli mi
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İşlem riskli mi?

Hangi teknikle yapılırsa yapılsın excimer lazer tedavisi öncesinde tüm göz muayenesi detaylı olarak yapılmalıdır. Kornea topografilerinin (haritalarının) ve kornea kalınlığının mutlaka dikkatle incelenmesi gerekir. Doğru şartlar altında, doğru yapılan lazer tedavisinin ciddi sorunlar yaratma ihtimali çok düşüktür. Sağlam bir dokuya yapılan excimer lazer refraktif cerrahi tedavisinin teknolojik aletler yanında iyi eğitilmiş ve deneyimli hekimlere ihtiyaç gösterdiği bir gerçektir. Hekimlerin ve hastaların doğru yönlendirilmesi, komplikasyonların azalmasına ve sonuçta her iki taraf içinde tatmin edici neticelerin elde edilmesine neden olacaktır. Sonuç olarak iyi değerlendirme yapılmış ve lazer için uygun görülmüş bir göze uygulanan lazer de risk çok düşüktür.

8Numaralar geri gelebilir mi
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Numaralar geri gelebilir mi?

Numarada geri dönüş çok nadirdir. Burada kişinin göz numarasında doğal artış ya da numaranın uygun tespit edilmemesi nedeniyle eksik tedavi gibi olasılıkları da dikkate almak gerekir. Korneanın kalınlığı yeterli ise yeniden tedavi yapma imkanı vardır. Ancak iyi sonuç almak için bu numara değişmesinin tedaviden mi, yoksa göz numarasının normal ilerlemesi mi olduğunu belirlemek gerekir.

9Kimler lazer yaptıramaz
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Kimler lazer yaptıramaz?

Keratakonus denilen, kornea incelmesi ve şeklinin değişmesi olarak tanımlanabilecek göz hastalığında, çok ileri kuru göz vakalarında lazer tedavisi önerilmez. Katarakt veya katarakt başlangıcında, katarakt ameliyatı olacağı için lazer tedavisi önerilmez. Sistemik hastalıklarda (böbrek yetmezliği, kanser, kontrolsüzi diabet vs.) önerilmez.

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