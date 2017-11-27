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Hürriyet
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Nasil Yapilir
 

Lavaştan pratik kayseri yağlaması tarifi

"Yok böyle bir tat!" dedirtecek, hem iddialı hem de çok lezzetli bir yemek.

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1
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Kayseri Yağlaması, "Yok böyle bir tat!" dedirtecek, hem iddialı hem de çok lezzetli bir yemek. Orijinal tarifinde mayalı hamur hazırlanıp bezelere ayrılır. Fakat zamanı olmayanlar için hazır lavaş kullanmak büyük bir kurtarıcıdır. Bu tarifin tadı ise orijinali ile hemen hemen aynı.

2
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Malzemeler:

7 adet lavaş (tortilla)

İç Harcı İçin:

Yarım kilo kıyma
3 adet kuru soğan
4-5 sivri biber
3-4 domates
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
Sıvıyağ
Tuz
Karabiber
Pul biber
Sıcak su

Üzeri İçin:

Yoğurt
Sarımsak
Tuz

3
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Yapılışı:

Sıvı yağda kıymayı suyunu çekene kadar eze eze kavurun.
İnce kıyım doğranmış soğanı ve minik doğranmış biber ekleyip kavurmaya devam edin.
Salçaları ilave edip 1-2 dakika kavurun.
Kabukları soyulmuş küp küp doğranmış domatesleri ekleyip pişirmeye devam edin.
Yeteri kadar sıcak suyu ekleyip 1-2 dakika pişirin.
(2-2.5 su bardağı kadar sıcak su. Bu miktar kıymanıza göre değişebilir.)
Suyunu çekmesine yakın baharatları ekleyip altını kapatın.

4
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Servis tabağına 1 adet lavaşı alın.
Üzerine yeteri kadar kıymalı harçtan koyup yayın.

5
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1 lavaş, 1 kıymalı malzeme olacak şekilde üst üste tüm malzemeyi döşeyin.

6
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Bütün malzemeyi kat kat döşedikten sonra üçgen şeklinde dilimleyin.

7
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Üzerine sarımsaklı yoğurdu döküp sıcak servis yapın. Afiyet olsun.

Fotoğraflar ve tarif: http://mutfakvetatlar.blogspot.com.tr/

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