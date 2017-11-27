Lavaştan pratik kayseri yağlaması tarifi

Kayseri Yağlaması, "Yok böyle bir tat!" dedirtecek, hem iddialı hem de çok lezzetli bir yemek. Orijinal tarifinde mayalı hamur hazırlanıp bezelere ayrılır. Fakat zamanı olmayanlar için hazır lavaş kullanmak büyük bir kurtarıcıdır. Bu tarifin tadı ise orijinali ile hemen hemen aynı.