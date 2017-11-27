Lavaştan pratik kayseri yağlaması tarifi

"Yok böyle bir tat!" dedirtecek, hem iddialı hem de çok lezzetli bir yemek.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kayseri Yağlaması, "Yok böyle bir tat!" dedirtecek, hem iddialı hem de çok lezzetli bir yemek. Orijinal tarifinde mayalı hamur hazırlanıp bezelere ayrılır. Fakat zamanı olmayanlar için hazır lavaş kullanmak büyük bir kurtarıcıdır. Bu tarifin tadı ise orijinali ile hemen hemen aynı.
2
Abone Ol
Malzemeler:
7 adet lavaş (tortilla)
İç Harcı İçin:
Yarım kilo kıyma 3 adet kuru soğan 4-5 sivri biber 3-4 domates 1 yemek kaşığı domates salçası 1 yemek kaşığı biber salçası Sıvıyağ Tuz Karabiber Pul biber Sıcak su
Üzeri İçin:
Yoğurt Sarımsak Tuz
3
Abone Ol
Yapılışı:
Sıvı yağda kıymayı suyunu çekene kadar eze eze kavurun. İnce kıyım doğranmış soğanı ve minik doğranmış biber ekleyip kavurmaya devam edin. Salçaları ilave edip 1-2 dakika kavurun. Kabukları soyulmuş küp küp doğranmış domatesleri ekleyip pişirmeye devam edin. Yeteri kadar sıcak suyu ekleyip 1-2 dakika pişirin. (2-2.5 su bardağı kadar sıcak su. Bu miktar kıymanıza göre değişebilir.) Suyunu çekmesine yakın baharatları ekleyip altını kapatın.
4
Abone Ol
Servis tabağına 1 adet lavaşı alın. Üzerine yeteri kadar kıymalı harçtan koyup yayın.
5
Abone Ol
1 lavaş, 1 kıymalı malzeme olacak şekilde üst üste tüm malzemeyi döşeyin.
6
Abone Ol
Bütün malzemeyi kat kat döşedikten sonra üçgen şeklinde dilimleyin.
7
Abone Ol
Üzerine sarımsaklı yoğurdu döküp sıcak servis yapın. Afiyet olsun.
Fotoğraflar ve tarif: http://mutfakvetatlar.blogspot.com.tr/