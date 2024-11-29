Laktoz intoleransı nedir, nasıl anlaşılır ve tersine çevrilebilir mi? İşte bir gastroenteroloji uzmanının tavsiyeleri…

Laktoz intoleransının diğer yaygın semptomları ishal, mide ağrısı ve borborygmidir (sindirim sırasında midenin çıkardığı yüksek hırıltı ve guruldama sesleri). Bunlar genellikle laktoz içeren bir yemek yedikten 30 dakika ila iki saat sonra ortaya çıkar.

Bu semptomlara rağmen, Gastroenteroloji Uzmanı Trisha Pasricha’nın tavsiyem şu: Süt ürünlerini kesip atmayın.