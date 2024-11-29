Laktoz intoleransı nedir, nasıl anlaşılır ve tersine çevrilebilir mi? İşte bir gastroenteroloji uzmanının tavsiyeleri…

Laktoz intoleransı tamamen geri döndürülemez olsa da tolere edebileceğiniz laktoz miktarını artırmanın birkaç yolu vardır:
-- Süt ürünleri alımını gün içine yayın ve diğer gıdalarla birlikte tüketin (bunu yapmanın günlük toplam laktoz toleransını yaklaşık 18 grama çıkardığı gösterilmiştir). Örneğin, yüksek lifli gıdalar bağırsakta daha yavaş hareket eder ve ince bağırsağınıza öğünlerinizdeki laktozu sindirmek için daha fazla zaman tanır.
-- Düşük laktozlu veya laktozsuz süt ürünlerini tercih edin. Sade yoğurtlar yerine laktozsuz yoğurdudeneyin. Süzme peynir veya burrata gibi daha taze, yumuşak peynirler yerine parmesan, çedar ve hatta brie gibi daha eski, sert peynirleri deneyin çünkü genel olarak bir peynir ne kadar uzun süre yıllanırsa o kadar az laktoz içerir.