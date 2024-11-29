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Laktoz intoleransı nedir, nasıl anlaşılır ve tersine çevrilebilir mi? İşte bir gastroenteroloji uzmanının tavsiyeleri…

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Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 09:34

Birçok insan yaş aldıkça laktoz intoleransına sahip olabiliyor. Peki laktoz intoleransınız olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz ve bu durum tersine çevrilebilir mi?