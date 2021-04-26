Kuzu göbeği mantarının faydaları nelerdir? Tüketirken bunlara dikkat
Oldukça besleyici olan kuzugöbeği mantarı, bahar aylarında yetişiyor. Besin ögesi içeriği oldukça güçlüdür. Sağlığa faydalarıyla dikkat çeken bu besin, mantar çeşitleri arasında en fazla demire sahip olanıdır. Peki kuzu göbeği mantarının faydaları nelerdir? Tüketirken bunlara dikkat...
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Kuzugöbeği mantarı, bahar aylarında yetişiyor ve az bulunduğu için de oldukça değerli. Ancak tüketirken dikkat edilmesi gerekli. Aşırı miktarlarda ve çiğ olarak tüketilmemesinde fayda var. Diyetisyen Deniz Zünbülcan, daha çok, Akdeniz, Ege ve Karadeniz bölgelerinde yetişen kuzugöbeği mantarının faydalarını anlattı, nasıl tüketilmesi gerektiğiyle ilgili de önemli bilgiler verdi.
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Kuzu göbeği mantarının faydaları
Kan şekerini dengelemede sorun yaşayan kişilerin de tüketebileceği bir besin olan kuzugöbeği mantarı, demir eksikliği sorunu olanlar için de tedavi edici özelliğe sahip. Antioksidan olan selenyum maddesi içeriği yüksek olduğu için prostat kanserine karşı olumlu etkiye sahip olabileceği düşünülmektedir.
Karaciğer ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkiye sahiptir. Aynı zamanda karaciğer enzimlerinin yenilenmesine de yardımcı olur.
B1, B2, B3, C vitaminlerini ve kalsiyum, sodyum, çinko, potasyum minerallerini içerir. 1 tane kuzugöbeği mantarı neredeyse 1 kilogram etin taşıdığı proteine eşit miktarda protein içerir.
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İçerdiği antioksidanlar sayesinde de vücudun zararlı mikroorganizmalara karşı korumasını destekler. Yani bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır.
Vücuttaki bağ dokusunu onarır. Eklem ağrılarını azaltırken zihin gelişiminde de etkili olan bir mantar türüdür.
B2 vitamini eksikliği göz hastalığı yaşama riskini arttırabilir. Bu mantar türünde yüksek miktarda B2 vitamini vardır. Bu nedenle göz sağlığı içinde önemli bir mantar türüdür. Ayrıca, bağırsak ve mide rahatsızlıklarına bağlı şikâyetleri azaltmaktadır.
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Tüketirken bunlara dikkat
Mantara karşı alerjiniz varsa kuzugöbeği mantarını da dikkatli tüketmenizde fayda vardır. Ayrıca aldığınız mantarın gerçekten kuzugöbeği mantarı olup olmadığından da emin olmalısınız. Özellikle yüksek miktarda protein içermektedir. Bu nedenle tüketirken dikkat edilmelidir. Aşırı miktarlarda tüketilmemelidir. Bunların dışında dikkat edilecek her hangi bir nokta bulunmamaktadır.
Nasıl tüketilmeli?
Mantarlar çok sert ise suda haşlanmalıdır. Eğer mantarlarınız çok sert değilse direkt soteleyerek tüketebilirsiniz. Bir başka pişirme yöntemi ise buharda pişirilmesidir. Sotelenen veya buharda pişirilen mantarlar direkt yenilebileceği gibi garnitür olarak da yenilebilir.