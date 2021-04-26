Kuzu göbeği mantarının faydaları nelerdir? Tüketirken bunlara dikkat

Tüketirken bunlara dikkat Mantara karşı alerjiniz varsa kuzugöbeği mantarını da dikkatli tüketmenizde fayda vardır. Ayrıca aldığınız mantarın gerçekten kuzugöbeği mantarı olup olmadığından da emin olmalısınız. Özellikle yüksek miktarda protein içermektedir. Bu nedenle tüketirken dikkat edilmelidir. Aşırı miktarlarda tüketilmemelidir. Bunların dışında dikkat edilecek her hangi bir nokta bulunmamaktadır.



Nasıl tüketilmeli?



Mantarlar çok sert ise suda haşlanmalıdır. Eğer mantarlarınız çok sert değilse direkt soteleyerek tüketebilirsiniz. Bir başka pişirme yöntemi ise buharda pişirilmesidir. Sotelenen veya buharda pişirilen mantarlar direkt yenilebileceği gibi garnitür olarak da yenilebilir.