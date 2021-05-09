Kuşkonmazın faydaları nelerdir? Besin değeri yüksek olan kuşkonmazın sağlığa yararları

Tüketirken buna dikkat Böbreklerinden rahatsız ve gut hastası olan kişiler kuşkonmazı az ve seyrek tüketmeli.



Ayrıca ıspanak ve enginarla bağdaşmadığı için aynı öğünde yememeye dikkat edin.



Konserve kuşkonmaz yerine tazelerini tüketmeye çalışın. Kuşkonmazın kabuğunun kalın olduğunu düşünüyorsunuz soyarak da tüketebilirsiniz.



Kaynatılma sırasında besin değeri azalacağından buharda pişirerek tüketin.



Antioksidan içeriği, ödem atma ve sindirimi kolaylaştırması nedeniyle zayıflama diyetlerinde günde 6-15 gram yani 4-5 adet kuşkonmaz bitkisi tüketilebilir.