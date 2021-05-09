Kuşkonmazın faydaları nelerdir? Besin değeri yüksek olan kuşkonmazın sağlığa yararları
Zambak ailesinden gelen kuşkonmaz, vitamin ve mineral deposu bir sebze. Kalorisi düşük ve besin değeri oldukça yüksek ve kalorisi de düşük olan bu besin kalp hastalıklarından kemik erimesine kadar pek çok şeye iyi geliyor. Peki kuşkonmazın faydaları nelerdir? İşte besin değeri yüksek olan kuşkonmazın sağlığa yararları...
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1
Kuşkonmaz, A vitamini, C vitamini ve B6 vitaminleri ile folik asit, fosfor ve potasyum gibi mineraller bakımından zengin bir besin. 100 gramında sadece 25 kalori bulunur. Uzman Diyetisyen Bengi Çetiner, kuşkonmazın faydalarını anlattı, tüketimi konusunda da önemli uyarılarda bulundu.
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Kuşkonmazın faydaları nelerdir?
Kalp rahatsızlığında risk faktörü olan homosisteinin kontrol edilmesine yardımcı olur ve kalbi kuvvetlendirir.
Kan damarlarını güçlendirir.
Güçlü bir idrar söktürücüdür.
Kemik erimesini azaltır.
Hücreleri hasar görmekten koruyan güçlü bir antioksidandır.
Kum döktürücüdür.
Cilde canlılık verir.
3
Vücutta oluşan ödemlerin atılmasında etkili olur. Vücutta biriken fazla suların atılmasını sağlar, böylece kanı temizler.
Karaciğer üzerine olumlu etkisi vardır.
Sindirimi kolaylaştırır.
Böbrekleri çalıştırır.
Sinirleri yatıştırır ve iştah açar.
Yağ hücrelerindeki glikoz alımını artırarak insülinin etkisini pekiştirir.
Yatıştırıcı ve afrodizyak etkileri vardır.
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Tüketirken buna dikkat
Böbreklerinden rahatsız ve gut hastası olan kişiler kuşkonmazı az ve seyrek tüketmeli.
Ayrıca ıspanak ve enginarla bağdaşmadığı için aynı öğünde yememeye dikkat edin.
Konserve kuşkonmaz yerine tazelerini tüketmeye çalışın. Kuşkonmazın kabuğunun kalın olduğunu düşünüyorsunuz soyarak da tüketebilirsiniz.
Kaynatılma sırasında besin değeri azalacağından buharda pişirerek tüketin.
Antioksidan içeriği, ödem atma ve sindirimi kolaylaştırması nedeniyle zayıflama diyetlerinde günde 6-15 gram yani 4-5 adet kuşkonmaz bitkisi tüketilebilir.