Kuru üzümün faydaları nelerdir? Kuru üzümün kalorisi ve besin değerleri
Kuru üzüm, hem yetişkin hem de çocuk sağlığı için faydalı bir besin. Antioksidan deposu olan kuru üzüm, aynı zamanda mineral ve demir açısından da zengin. Ayrıca hem diş hem de göz sağlığına etkileri var. Peki kuru üzümün faydaları nelerdir? İşte kuru üzümün kalorisi ve besin değerleri...
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Kuru üzüm, antioksidan yönünden oldukça zengin. Bu özelliği ile vücutta oluşan serbest radikallerle savaşır. Ayrıca antibakteriyel özelliğiyle enfeksiyonlara yakalanma riskini azaltır. Diyetisyen Hayrettin Mutlu, demir içeriği diğer meyvelere oranla yüksek olan kuru üzümün faydalarını sıraladı.
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Kuru üzümün faydaları nelerdir?
Kuru üzüm tüketimi göz sağlığına da faydalıdır. İçeriğindeki A vitamini, beta-karoten ve alfa-karotenoid sayesinde serbest radikal etkinliğini azaltarak katarakt gibi hastalıkları önlemeye yardımcıdır.
Şeker içeriğinden dolayı diş sağlığı için zararlı gibi görünse de içerisindeki “oleanolik” adındaki fitokimyasal madde, diş çürümelerini ve kırılmalarını engelleyerek sağlıklı bir diş yapısına sahip olmanızı sağlar.
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Kuru üzümün özellikle kırmızı ve siyah türlerinde bulunan resveratrol maddesi cildin taze ve temiz görünmesine katkıda bulunur, kansere karşı koruyucu etkisi vardır. Kilo almak isteyen kişilere sağlıklı bir karbonhidrat kaynağı olarak önerilir. İçerdiği fruktoz şekeri sayesinde gün içinde tüketildiğinde hızlı bir şekilde enerji sağlamaktadır.
Kuru üzüm, mineral bakımından da zengindir. Bu besin birçok mineralle birlikte kalsiyum emilimine yardımcı boron mineralini içerir. Araştırmalara göre bu mineral osteoporoza karşı koruma sağlarken, menopoz sonrasında östrojen terapisine yardımcı olur. Ayrıca içeriğindeki magnezyum ve potasyum sayesinde vücutta asit baz dengesini sağlar. Yani düzenli kuru üzüm tüketimi gut, romatizma, böbrek taşı ve kalp hastalıklarında koruyucu etki sağlar ve sindirim problemi çeken kişilere önerilir.
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Kuru üzümün kalorisi ve besin değerleri
Üzüm, kuru meyveler arasında demir içeriği en yüksek olandır. 100 gram tüketimi, günlük ihtiyacın %23’ünü karşılar. Bu özelliğiyle demir eksikliği anemisinde kullanılabilecek bir besin çeşididir.
Lif ve mineral bakımından zengin bir besin olduğu için kaliteli bir enerji kaynağıdır. Ancak günlük tüketim miktarı olarak alınan kalori miktarını aşmamak ve kan şekerini dengede tutmak için 50 adetten (80 gr) fazlası önerilmez.
Ayrıca 1 çay bardağı kuru üzüm yaklaşık 325 kaloridir.