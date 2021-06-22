Kuru üzümün faydaları nelerdir? Kuru üzümün kalorisi ve besin değerleri

Kuru üzümün özellikle kırmızı ve siyah türlerinde bulunan resveratrol maddesi cildin taze ve temiz görünmesine katkıda bulunur, kansere karşı koruyucu etkisi vardır. Kilo almak isteyen kişilere sağlıklı bir karbonhidrat kaynağı olarak önerilir. İçerdiği fruktoz şekeri sayesinde gün içinde tüketildiğinde hızlı bir şekilde enerji sağlamaktadır.



Kuru üzüm, mineral bakımından da zengindir. Bu besin birçok mineralle birlikte kalsiyum emilimine yardımcı boron mineralini içerir. Araştırmalara göre bu mineral osteoporoza karşı koruma sağlarken, menopoz sonrasında östrojen terapisine yardımcı olur. Ayrıca içeriğindeki magnezyum ve potasyum sayesinde vücutta asit baz dengesini sağlar. Yani düzenli kuru üzüm tüketimi gut, romatizma, böbrek taşı ve kalp hastalıklarında koruyucu etki sağlar ve sindirim problemi çeken kişilere önerilir.