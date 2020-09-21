Kuru öksürüğe dikkat! Ramotolojik hastalık belirtisi olabilir

Öksürük vücudun savunma mekanizmasıdır Boğaz veya solunum yollarını temizlemeye yönelik bir tepki olan öksürük, vücudun savunma mekanizmasının önemli bir parçasıdır. Altında mutlaka bir hastalık olması gerekmemekle birlikte, akut veya kronik olarak iki şekilde tanımlanır. Akut öksürük; daha çok sinüzit, farenjit, nezle gibi enfeksiyonlarda veya hava yollarına herhangi bir yabancı cisim kaçması durumunda ani ve hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Genellikle 3-6 haftayı geçen sürelerde devam eden öksürüklere ise kronik öksürük denilmektedir. Kronik öksürük, bazı romatizmal hastalıkların akciğer tutulumunda, akciğerin fibrozis denilen büzüşme durumunda, tansiyon ilaçları gibi bazı ilaçların kullanımı sonrasında ya da alerjik rinit ile üst solunum yolunu ilgilendiren hastalıklarda geniz akıntısına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Özellikle sigara içen ve tütün ürünü tüketen kişilerde görülen kronik bronşit sebebiyle de zaman zaman tekrarlayan öksürükler görülebilmektedir.